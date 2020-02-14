رايولا يربط مستقبل بوجبا بإيطاليا

لندن – ربط وكيل أعمال نجم الوسط بول بوجبا المحترف بصفوف مانشستر يونايتد، مستقبل اللاعب الدولي الفرنسي بالاحتراف في إيطاليا، وقال إنه يعتبرها “منزله الثاني”.

وفي تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) تناول رايولا مستقبل بوجبا (26 عاما) الذي سينتهي عقده مع اليونايتد في صيف 2021 قائلا “إيطاليا تعد بمثابة منزله الثاني”، حيث سبق له الاحتراف لعدة سنوات في صفوف يوفنتوس.

وأضاف “لا يمكنك أن تكون سعيدا إذا لم تكافح على كل الألقاب أو على دوري أبطال أوروبا، هذا هدف أي لاعب كبير”.

ورغم أن بوجبا صرح برغبته في الرحيل عن اليونايتد في الصيف الماضي، إلا أنه مكث في النادي الإنجليزي في نهاية الأمر، لكنه لم يشارك هذا الموسم سوى في ثماني مباريات مع “الشياطين الحمر”.

ويتعافى الدولي الفرنسي حاليا من إصابة في الكاحل، ويمكنه المشاركة في مباراة فريقه القادمة يوم الاثنين أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. – (إفي)