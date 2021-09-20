ربابعة: رواتب قطاع التمريض متدنية

نادين النمري

عمان- قال نقيب الممرضين خالد ربابعة إن رواتب قطاع التمريض متدنية، في ظل غياب حضانات لأطفال أبناء القطاع في بعض المستشفيات فإن ذلك يضاعف من الأعباء على الممرضات، ويبقى الانسحاب مؤقتا من العمل لمدة عام او عامين خيارا أجدى اقتصاديا للممرضات.

وأضاف لـ”الغد”، التحديات التي تواجه الممرضات العاملات في القطاع الخاص تبقى أصعب من تلك التي تواجه العاملات في القطاع العام ففي حين تصل اجازة الامومة الى 90 يوما في القطاع العام، إضافة إلى توفير جميع المستشفيات الحكومية حضانات لأطفال العاملات، فإن الإجازة في القطاع الخاص تبلغ 70 يوما فقط، كما ان الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة لا توفر حضانات لأبناء العاملات”.

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