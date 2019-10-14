ربابعة: صرف علاوة العمل الإضافي للممرضين الشهر الجاري

عمان- الغد- أكد وزير الصحة د.سعد جابر أن موضوع الاعتداء على الكوادر الصحية وخاصة التمريضية يناقش في رئاسة الوزراء، ويحضى باهتمام الحكومة وأنها بصدد وضع الحلول المناسبة لتلك الظاهرة في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نقيب الممرضين خالد ربابعة مع وزير الصحة في مبنى الوزارة، وجرى خلاله مناقشة عدد من مواضيع التي تخص كوادر التمريض و القباله في وزارة الصحة.

وشدد ربابعة على أن الاعتداءات أصبحت ظاهره تؤرق الكوادر الصحية والتمريضية على وجه الخصوص، وانها تؤثر سلبا على سير عملية الرعاية الصحيه مما يستدعي الاسراع في الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين النقابه والوزارة و وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة.

وقال ربابعة انه تم خلال اللقاء بحث صرف علاوة العمل الاضافي حسب الاتفاق المسبق بين الوزارة والنقابة، وانه من المقرر أن يتم صرفها خلال الشهر الحالي.

وبحث النقيب مع الوزير انشاء صندوق إدخار لموظفي الوزارة لما سيكون له دور في رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة، حيث تم الاتفاق على دراسة الموضوع و إعداد مسودة نظام لهذه الغاية.