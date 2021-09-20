ربحي علان نقيبا لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات

عمان– اختارت الهيئة الادارية الجديدة للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان نقيبا لدورتها التي تمتد حتى عام 2025.

واختارت كذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته عقب فوزها بنتائج الانتخابات التي جرت مساء أمس بمقر غرفة تجارة الأردن، سليم ديب أمينا للسر، وذياب الشوابكة أمينا للصندوق، ووائل غانم، ويوسف زغلول، وعبدالرحمن النابلسي، واحمد السرطاوي، وعامر كريشان اعضاء.

وفاز بعضوية المجلس بالتزكية عن فرع النقابة بمدينة اربد، ناصر ملكاوي وناصر الحواري وعادل فياض، فيما فاز عن فرع الزرقاء خالد القطب واكرم ابو شهاب.

وتضم الهيئة الادارية للنقابة التي تأسست عام 1972، ثلاثة عشر عضوا، منهم خمسة اعضاء يمثلون فرعي النقابة في اربد والزرقاء.

وكانت الهيئة العامة للنقابة، قد عقدت اجتماعها السنوي برئاسة نقيبها السابق اسامه امسيح، وصادقت خلاله على التقريرين المالي والاداري لأعمال المجلس لعامي 2019 و2020، بالإضافة لإجراء الانتخابات التي شارك فيها 383 من أصل 568 منتسبا.

يذكر ان عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة يبلغ 900 محل.-(بترا)