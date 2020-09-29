“ربط إلكتروني” بين هيئة الاستثمار ونقابة المهندسين

عمان- الغد- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين وهيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجالات الربط الالكتروني بين النقابة والهيئة، حيث وقع الاتفاقية نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ورئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني، بحضور رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، وفريق عمل من موظفي هيئة الإستثمار.

رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أكد أن هيئة الإستثمار تسعى لخلق بيئة إستثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين لذلك قمنا في هيئة الإستثمار بإطلاق مشروع الأتمتة الإلكترونية لخدمات هيئة الاستثمار، والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وبيئة الأعمال، وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.

وأضاف هدفنا من الربط الإلكتروني بين هيئة الإستثمار ونقابة المهندسيين الأردنيين لتعظيم التشاركية وزيادة التعاون والذي سيعمل على تحسين جودة ومستوى الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات العمل المرتبطة بالخدمات، إضافة إلى تخفيض تكاليف الخدمات المقدمة المترتبة على المكاتب الهندسية والمستثمرين وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات.

وتتطرق الوزني لوضع آلية لترويج ودراسة الفرص الاستثمارية بالتعاون مع نقابة المهندسين، وقال: ان هيئة الإستثمار أعدت ملف بأهم الفرص الإستثمارية المتنوعة الواعدة والمجدية للمستثمرين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي قال: إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل المعلومات والوثائق والبيانات والمخططات الهندسية عن طريق الربط الالكتروني بين النقابة والهيئة، بما يساهم في تسهيل الاجراءات والمعاملات واختصار الوقت والجهد والتكلفة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة والسرية التامة والمحافظة على الحقوق والالتزامات بشكل واضح ومحدد وبطريقة عملية يسهل الرجوع اليها في أي وقت.

وأكد المهندس سمارة ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتشارك مع المؤسسات المختلفة بما يساهم في تقديم أفضل خدمة للزملاء المهندسين في أقصر وقت وأقل تكلفة ممكنة، مبينا أن المذكرة تأتي في إطار سعي النقابة للتحول الرقمي الذي يعتبر برنامجا رائدا ومميزا، من خلال اكمال مراحل الربط الالكتروني مع الجهات المختلفة ذات العلاقة.

ولفت إلى أن النقابة تسعى على الدوام لبناء المهندس الأردني واعداده وتأهيله وتطويره للمرحلة القادمة.

بدوره، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة المهندس عبدالله غوشة، إن النقابة والهيئة خطت خطوات متقدمة في عمليات التدقيق الالكتروني للمخططات الهندسية والربط الالكتروني بين جهات عديدة، رغم العقبات والتحديات التي واجهت تلك العملية.

ورحب امين عام النقابة المهندس علي ناصر، بمذكرة التفاهم وفريق العمل القائم عليها، مؤكدا ضرورة متابعة مشاريع الإشراف المختلفة اولا بأول.