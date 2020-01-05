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ربط السفارات الأردنية في الخليج إلكترونياً مع نظام الأحوال المدنية

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن البدء بربط عدد من السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج مع نظام دائرة الاحوال المدنية والجوازات الكترونياً.وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبين مديرعام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش أن المرحلة الأولى من الربط الالكتروني بين السفارات الاردنيه في الخارج مع النظام الالكتروني لدائرة الاحوال المدنيه والجوازات قد شملت ربط السفارات الأردنية في كل من :(الرياض، أبو ظبي، الدوحة، مسقط، المنامة، الكويت) والقنصليتين الاردنيتين في (جدة، ودبي).

وبين ان الربط الالكتروني لتلك السفارات جاء انسجاما مع التوجهات الحكومية الداعية دوما للتسهيل على المواطنين وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولاً لتنفيذ خطة التحول الإلكتروني لخدمات الدائرة وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين

واضاف العموش ان الربط الالكتروني مع السفارات الاردنية في تلك الدول جاء نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين الاردنيين مقيمين في تلك الدول، مشيرا الى انه سيتم استكمال ربط باقي السفارات الأردنية في الخارج مع نظام دائرة الاحوال المدنية والجوازات الكترونياً تباعاً خلال المرحلة المقبلة،

وأشار العموش أن ربط السفارات الاردنية في الخارج مع نظام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الكترونيا جاء تمهيدا لاطلاق الخدمات الالكترونية للاردنيين المقيمين في الخارج حال استكمال الاجراءات الفنية والادارية اللازمة .

يشار الى ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات قد أطلقت خدمة اصدار خدمات الكترونية للمواطنين الاردنين المقيمين (داخل المملكه وخارجها) متعلقة باصدار الشهادات المسجلة مسبقاً للواقعات الحيوية (الولادة، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردي، قيد عائلي) باللغتين العربية والانجليزية، وكذلك خدمة الادلاء بالعنوان المصرح.

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