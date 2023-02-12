ربط السكك الحديدية من نواقص الاقتصاد الأردني المهمة

عبدالرحمن الخوالدة

عمان- في ظل تذبذب كلف النقل في المملكة، واستمرار النسق التصاعدي لأسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة، يعود للواجهة الحديث عن ملف ربط محافظات المملكة بشبكة سكك حديدية تكفل تأمين النقل بكلف مستقرة.

وقد يكون الربط السككي، كما يرى خبراء من أكثر الملفات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وسط ارتفاع كلف الطاقة والنقل التي ترفع أسعار السلع بشكل عام.

ويشير الخبراء إلى أن توفر شبكة سكك حديد متطورة سهل عمليات الإنتاج، ويخفض الكلف ويزيد المنافسة، ويسهل نقل الأفراد، ورؤوس الأموال، وتبادل السلع والخدمات، إضافة إلى تنمية البيئة المناسبة لمشروعات التنمية ودعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول علاوة عن التنمية العمرانية.

ويؤكد الخبراء أهمية وجود شبكة ربط سكك حديدية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع قدرات الأردن التنافسية مع شتى المنافذ البحرية، والبرية مع الدول المجاورة، ورفع كفاءة قطاع النقل، والكلف المترتبة عليه إضافة إلى أهمية وجود هذه الشبكة في الحد من الحوادث المرورية والتلوث البيئي، غير انهم يرون أن ثمة معيقات تحول دون قيام شبكة ربط للسكك الحديدية في الأردن، كارتفاع تكاليف التمويل اللازم لانشائها، إضافة إلى سوء التخطيط والادارة، التي عانى منها القطاع خلال العقود الماضية علاوة عن غياب الجدية الحقيقية لدى الحكومات المتعاقبة لتنفيذ مشروعات تتعلق بهذه الشبكة.

ويذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد كشف في شهر حزيران(يونيو) من عام 2021، أن الحكومة بصدد البدء بمشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية، وأنها على تواصل مع شركات متخصصة مُهتمة بهذه المشاريع خلال زيارة له لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق.

وأكد وزير النقل الأسبق جميل مجاهد أهمية شبكة ربط السكك الحديدية في رفع فاعلية اقتصاد أي دولة، ومرونته إضافة إلى المساهمة في رفع قدرات الأردن التنافسية مع شتى المنافذ البحرية والبرية للدول المجاورة، خاصة في ظل موقع الأردن الاستراتيجي في المنطقة، إلى جانب قدرتها على تخفيض كلف قطاع النقل والحد من ارتفاع الحوادث المرورية، والتلوث البيئي، وبين مجاهد أنه في ظل الظروف الحالية يبدو من العسير تدشين شبكة ربط لسكك الحديد، وتنفيذ ذلك يتطلب من الحكومة التوجه إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وجلب التمويل من الصناديق الاستثمارية اللازمة، وهذا لن يتم بسهولة، موضحا أولوية الحكومة الحالية تكمن في عمل سكة حديد بين عمان والعقبة، وستكون مخصصة لنقل البضائع حيث أن الدراسات التي تم القيام بها أكدت على جدوى المشروع في نقل البضائع بصورة اكبر من نقل الركاب والأفراد.

ولفت مجاهد إلى أن هنالك رغبة من دول عديدة في القيام بربط سككي مع الاردن، لكن المعضلة التي تواجه هذه الدول تتمثل بعدم وجود شبكة ربط داخلي يمكن الاستناد عليها، داعيا الحكومة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الرغبات خاصة مع تحول الدول الى الاعتماد على هذه الشبكات والبدء في تنفيذ شبكة داخلية وفي هذا فرص تجارية وتصديرة زاخرة للأردن.

بدورها، أوضحت وزيرة النقل الأسبق، لينا شبيب أن الدول اليوم تعتمد على تعددية أنماط النقل، لكن نحن في الأردن ما زلنا متأخرين عن الركب في هذا القطاع، وفي الاستفادة من شبكة السكك الحديدية التي تعد شريان حياة اقتصادي وتواصليا مهما لأي دولة.

وترى شبيب أن قيام شبكة لربط السكك لدينا أردنيا حاليا مستبعد في ظل ارتفاع التكاليف التي يحتاجها تنفيذ هذا النوع من الشبكات، والذي قد تبلغ تكاليفه فقط كبنية تحتية قرابة مليارين

ونصف المليار دينار، إلى جانب عدم توفر رغبة حقيقية من الحكومات المتعاقبة في تنفيذ شبكة نقل من هذا النوع.

ونوهت شبيب إلى أن هناك فرصا مهدرة للاقتصاد الوطني في غياب شبكة السكك خاصة مع توجه الدول المنطقة إلى الاعتماد على الربط الشبكي للوصول إلى أكبر عدد من الأسواق، وهذا جزء من تخطيط الدول في الخليج العربي التي تسعي إلى الربط مع الدول الأوربية، وقد تجد هذه الدول في العراق نقطة مرور مناسبة للوصول إلى القارة العجوز في ظل عدم توفر البنية الشبكية التحتية في الأردن، إضافة إلى ارتفاع كلف الطاقة المستوردة والمستخدمة في نمط النقل الوحيد السائد في المملكة.

من جانبه اعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، أن غياب شبكة السكك الحديدية يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ تحد من حركة الأيدي العاملة،

ورؤوس الأموال داخل البلد، إضافة لتكبيد قطاع النقل كلفا باهظة مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والشحن.

ودعا الحموري إلى ضرورة العمل على جلب استثمار اجنبي لدول تستثمر في مثل هذه المشروعات، كالصين، وتركيا ،و العمل على توفير حالة من الثقة والشفافية بين المواطنين والحكومة، تشجع المواطنين على الانخراط في شركة مساهمة عامة مخصصة لهذا المشروع.

إلى ذلك، بين وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، أن توفر الربط السككي في الاردن، سيساعد في دعم النشاط الاقتصادي والنقل، وسيخفف من كلفة فاتورة الطاقة، لكن تنفيذ مشروع في هذا المجال غير وارد في الظروف الحالية.

وقال “ذلك يحتاج إلى إمكانيات تمويلية هائلة ويصعب توفرها منطقيا”.