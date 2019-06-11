ربط سياسي يهودي – عربي في الانتخابات

هآرتس

بقلم: جاكي خوري

11/6/2019

قيادة السلطة الفلسطينية تحاول تعزيز التعاون الحزبي بين العرب واليهود في اسرائيل – من خلال تشكيل قائمة جديدة أو تعزيز ميرتس. منذ الانتخابات الاخيرة أجرت جهات كبيرة في السلطة محادثات مع رؤساء سلطات محلية ونشطاء سياسيين في المجتمع العربي من اجل فحص امكانية تعاون كهذا. رؤساء الاحزاب العربية ينوون طلب توضيح فيما يتعلق بهذه الخطوة من الرئيس محمود عباس، الذي لا يجري معهم أي اتصالات في الاشهر الاخيرة. وذلك حسب اقوال النشطاء السياسيين على خلفية التوتر بين الاحزاب وبين رام الله منذ حل القائمة المشتركة.

هذه الخطوة يقوم بها اعضاء في لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي من قبل السلطة، والتي يترأسها المقرب من عباس، محمد المدني. مع ذلك، اللجنة تنفي أنها مشاركة في المحادثات حول ذلك. عضو الكنيست السابق طلب الصانع والنشيط في اللجنة قال إنه لا يوجد لهذه المحادثات أي علاقة مباشرة مع السلطة، لكنه أشار الى أنهم في رام الله يتابعون باهتمام ما يجري في الساحة السياسية في اسرائيل ولا يخفون خيبة الأمل من سلوك الاحزاب بعد حل القائمة المشتركة. وحسب اقواله، “الاحزاب العربية تقتصر الاهتمام على الساحة العربية الداخلية، ونحن نعتقد أنه اذا كنا نطمح الى تغيير وتأثير حقيقي فهناك امكانية لشراكة على قاعدة أكبر”. الصانع اضاف بأنه في هذه الاثناء الحديث يدور فقط عن مشاورات و”فحص الارضية” الى أن يتضح الوضع في الاحزاب العربية ويتبين اذا كانت القائمة المشتركة ستقوم من جديد.

رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور، أكد على أن جهات في لجنة التواصل توجهت اليه في محاولة لفحص اذا كان يريد التنافس ضمن حزب يهودي – عربي جديد. وأنه دعي الى محادثات في الموضوع كانت ستجري في رام الله، وفي جفعات حبيبة وفي مناطق اخرى في اسرائيل. منصور أوضح بأنه غير معني بالتنافس على مقعد في الكنيست وأنه يؤيد اعادة تشكيل القائمة المشتركة من جديد لأنه “في هذه المرحلة الوضع غير ناضج لحزب جديد”.

شخص اكاديمي ونشيط سياسي عربي معروف، كان مشاركا في الاتصالات وطلب الامتناع عن ذكر اسمه خشية الاساءة الى علاقته مع رام الله، قال للصحيفة بأنه تولد لديه الانطباع بأن الفلسطينيين معنيون بتعزيز ميرتس أكثر من الاحزاب العربية. حزب حداش يعتبر نفسه حزبا عربيا – يهوديا، لكن الجهات المشاركة في الاتصالات قالت للصحيفة بأنها لا تعتبر حداش الاطار المناسب لأنه بالاساس يتوجه للناخبين العرب. وحسب هذه الجهات “من يريد تغيير حقيقي يجب عليه بناء شراكة حقيقية، لذلك الاتجاه هو الذهاب الى اطار جديد”.

عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) قال للصحيفة بأنه ايضا في الانتخابات الاخيرة حاولت جهات من السلطة تجنيد دعم لميرتس في المجتمع العربي: “كانت محادثات مع شخصيات كبيرة في السلطة ومع طلب الصانع، الذين طلبوا من جميع من لهم تأثير عليه أن يؤيد ميرتس. كانت ايضا محاولة لفحص امكانية وضع شخص عربي في مكان مضمون، لكن هذا لا يساعد”. واضاف فريج بأنه مطلع على الاتصالات بشأن تشكيل قائمة يهودية – عربية، لكنه لا يعرف اذا كان هذا الامر جدي أو أنه تم اعداده لاستخدام ضغط على الاحزاب العربية. وفي ميرتس ينشغلون الآن في الانتخابات الداخلية للحزب.

شخصيات كبيرة في الاحزاب العربية وفي لجنة المتابعة العربية ارسلت للسلطة الفلسطينية رسائل تقول إن التدخل من جانب رجالها يمكن أن يضر بها، وليس بالضرورة يقوي معسكر السلام. حسب اقوال شخصية رفيعة المستوى في حداش – تاعل، التوتر بين الطرفين ينبع من أن السلطة ترى الساحة السياسية في اسرائيل فقط من زاوية الاحتلال، وتتجاهل مصالح اخرى للجمهور العربي. “دائما كانت مشاورات بين قيادة الوسط العربي والقيادة في السلطة الفلسطينية. ولكن من هنا وحتى التدخل في مستوى تشكيل حزب جديد فان المسافة كبيرة”، قال. وحسب قوله “تشكيل اطار سياسي يهودي – عربي يوجد على الطاولة منذ بضع سنوات. على خلفية حل القائمة المشتركة، هذه الفكرة حظيت بدعم القيادة الفلسطينية. ولكن يظهر أن تبكير موعد الانتخابات فجر الخطة”.

شخصية رفيعة المستوى في حداش، عضو ايضا في لجنة المتابعة، اضاف بأن اعضاء الاحزاب العربية يرون الخريطة السياسية بصورة مختلفة عن السلطة. “هذا ليس لأن السلطة تؤيد المعسكر الديمقراطي، والمتطرفون الذين يعارضون التعاون”، قال. “لكننا نقرأ الواقع في الطرف اليهودي وفي الطرف العربي ونعرف أن الارض ما تزال غير ناضجة لخطوة دراماتيكية كهذه، مثل التي تعني السلطة. نحن ايضا اوضحنا في كل مناسبة بأننا سنؤيد كل اتفاق يؤدي الى انهاء الاحتلال”.

في لجنة التواصل قالوا للصحيفة بأن سلوك الاحزاب العربية هو شأن اسرائيلي داخلي، وأنه لا توجد مصلحة للسلطة أو للجنة في التدخل فيه. مع ذلك، شخصية كبيرة في اللجنة قالت إن القيادة الفلسطينية لم تخف في أي يوم الرغبة في أن يحصل المعسكر الذي يؤيد انهاء الاحتلال على مكانة مهمة في الساحة السياسية الاسرائيلية.