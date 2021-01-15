ربط 126 جهة جديدة بـ”اي فواتيركم” في 2020

إبراهيم المبيضين

عمان- أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مدفوعاتكم” -المنفذة لخدمة “اي فواتيركم”- ناصر صالح، أن العام الماضي شهد ربط أكبر عدد من الجهات المفوترة على النظام منذ إطلاقه في 2014.

وقال صالح، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، إن العام الماضي شهد ربط 126 جهة مفوترة جديدة على النظام، وذلك إدراكا من هذه الجهات لأهمية الدفع الالكتروني وتسديد أثمان الفواتير الكترونيا، وحاجتها الى خيار سهل إلكتروني تستطيع من خلاله تحصيل فواتيرها في ظل حظر التجول المفروض منذ أكثر من شهر ونصف في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال صالح إن الجهات تتوزع في قطاعات مختلفة أهمها قطاع المدارس الخاصة التي شكلت نسبة تزيد على النصف من هذه الجهات الجديدة التي جرى ربطها على النظام.

وأضاف أن العام الماضي شهد ربط أكبر عدد من الجهات منذ انطلاقة النظام منتصف العام 2014؛ حيث تمكن فريق الشركة من مساعدة هذه الجهات على التواجد على النظام وإتاحة إمكانية تقديم خدمات تسديد الفواتير الكترونيا، لافتا الى أنه مع ربط هذه الجهات على النظام العام الماضي، يرتفع إجمالي عدد الجهات المربوطة على النظام منذ انطلاقته الى حوالي 324 جهة مفوترة.

وشكل عدد الجهات التي جرى ربطها على نظام “اي فواتيركم” في العام الماضي نسبة تصل الى 39 % من إجمالي عدد الجهات المربوطة على النظام منذ انطلاقته قبل ستة أعوام.

الى ذلك، قال صالح إن عدد الفواتير التي جرى تسديدها عبر “اي فواتيركم” خلال العام الماضي كاملا بلغ 22.6 مليون فاتورة، بلغت قيمتها قرابة 7.5 مليار دينار.

وأكد أن أزمة “كورونا” زادت الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني في ظل حظر التجول الذي فرضته الأزمة والتقليل من التعامل بالنقد الذي يقول خبراء إنه قد يكون وسيلة لنقل العدوى.

وتوقع صالح أن يزيد عدد الجهات المفوترة المربوطة على “اي فواتيركم” خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الإقبال على عمليات الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير إلكترونيا.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

و”مدفوعاتكم” -المنفذة لنظام “اي فواتيركم”- هي شركة ناشئة أردنية تأسست العام 2011 بشراكة ودعم “أويسيس 500” وبوجود مساهمين استراتيجيين من الأردن ودول الخليج، وتهدف الشركة إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.