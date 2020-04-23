ربط 60 جهة مفوترة جديدة على نظام ” اي فواتيركم” خلال أزمة “كورونا”

ابراهيم المبيضين

عمّان – قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” مدفوعاتكم” – المنفذة لخدمة ” اي فواتيركم” – ناصر صالح بإن الشركة تواصل العمل منذ بداية أزمة “كورونا” لربط نحو 60 جهة مفوترة على نظام الخدمة التي تتيح لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا.

وأكد ناصر في تصريحات صحفية لـ ” الغد” بان هناك اقبالا كبيرا جدا من قبل جهات ومؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية للتواجد والربط على نظام ” اي فواتيركم” منذ بداية أزمة “كورونا”، حيث ادركت هذه الجهات حاجتها الى خيار سهل إلكتروني تستطيع من خلاله تحصيل فواتيرها في ظل حظر التجول المفروض منذ اكثر من شهر ونصف في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال صالح بان الجهات الستين التي طلبت ربطها على نظام ” اي فواتيركم” تتوزع في قطاعات مختلفة أهمها قطاع المدارس الخاصة التي شكلت نسبة تزيد عن النصف من هذه الجهات الجديدة التي ترغب في التواجد على النظام.

وأكد صالح بان عددا كبيرا من هذه الجهات الستين اصبح موجودا ومربوطا على نظام ” اي فواتيركم” اليوم فيما يجري العمل على ربط باقي الجهات.

وفي حال انتهاء شركة ” مدفوعاتكم” من ربط الجهات الستين الجديدة على نظام ” اي فواتيركم” سيرتفع عدد الجهات المفوترة المربوطة على النظام الى 264 جهة مفوترة تتوزع في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث بلغ عدد الجهات المفوترة المربوطة على النظام في نهاية شهر شباط ( فبراير) الماضي 204 جهات.

الى ذلك قال صالح بان أزمة “كورونا” زادت الوعي باهمية الدفع الإلكتروني في ظل حظر التجول الذي فرضته الازمة والتقليل من التعامل بالنقد الذي يقول خبراء بانه قد يكون وسيلة لنقل العدوى.

وتوقع صالح ان يزيد عدد الجهات المفوترة المربوطة على ” اي فواتيركم” خلال الفترة المقبلة، مع تزايد الاقبال على عمليات الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير إلكترونيا.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

و”مدفوعاتكم” – المنفذة لنظام “اي فواتيركم” – هي شركة ناشئة أردنية تأسست العام 2011 بشراكة ودعم “أويسيس 500” وبوجود مساهمين استراتيجيين من الأردن ودول الخليج، وتهدف الشركة إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.