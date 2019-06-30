ربع مليون دينار لدعم “عنب عجلون”

عجلون – خصصت مديرية زراعة محافظة عجلون 250 الف دينار لدعم زراعة العنب العام الحالي.

وقال مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان لوكالة الانباء الاردنية “بترا”: إن المديرية خصصت العام الحالي 250 الف رينار لدعم زراعة معرشات العنب و160 ألف دينار لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وبين أنه تم انجاز 120 مشروعا بقيمة 220 الف دينار في عجلون وكفرنجة معربا عن أمله بأن يرتفع المبلغ في سنوات قادمة لشمول أكبر عدد ممكن من المزارعين.

وأكد أن المديرية توفر كل الدعم للمزارعين من حيث توفير الغراس والعلاجات والاستشارات وغيرها من الخدمات، مشيرا الى أن المديرية وكإجراء وقائي بدأت تنفيذ حملة شاملة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون ضمن البرنامج الارشادي للمكافحة والحد من انتشارها.

واضاف أن البرنامج يشمل جميع مناطق المحافظة حيث تجهيز وتوزيع المصائد الغذائية وتعليقها داخل بساتين الزيتون كمرحله أولى.

وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي: إن معرشات العنب اثبتت جدواها في المحافظة، وان المجلس اجرى مناقلات وخصص مبالغ في موازنة الزيارة لمثل هذه المشاريع التي تخدم المزارعين وتساعدهم في تحسين انتاجهم ودخولهم.- (بترا)