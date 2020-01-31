ربع مليون سائح أجنبي زاروا المملكة بواسطة الطيران منخفض التكاليف

محمد أبو الغنم

عمان- أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة د. عبد الرزاق عربيات أن نسبة زيادة أعداد المسافرين وصلت نسبتها 400 % عبر الطيران منخفض التكاليف خلال العام الماضي.

وقال عربيات إن نحو ربع مليون سائح أجنبي زاروا المملكة بواقع 1623 رحلة خلال العام الماضي عبر الطيران منخفض التكاليف.

وأكد عربيات أن نسبة زيادة عدد الرحلات تجاوزت 310 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه أي بزيادة 1228 رحلة.

وأوضح عربيات أن نسبة زيادة أعداد المسافرين بلغت نحو 400 % أو بزيادة مقدارها 171.4 ألف مسافر خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2018، إذ بلغ عدد المسافرين خلال العام الماضي أكثر من 229 ألف مسافر مقارنة ب 57.6 ألف مسافر خلال 2018.

وأكد أن قرابة 1.623 رحلة وصلت إلى المملكة خلال العام الماضي من شركات الطيران منخفض التكاليف خاصة شركة راين اير الايرلندية التي كان لها حصة الأسد في أعداد الرحلات والمسافرين.

وبين أن مجموع عدد رحلات “راين اير” بلغت 2455 رحلة إلى عمان والعقبة بعدد مسافرين تجاوز حاجز 229 ألف سائح إذ بلغ عدد رحلات “راين اير” إلى عمان 1.261 رحلة تحمل أكثر من 200 ألف مسافر وقرابة 194 رحلة إلى العقبة بعدد مسافرين بلغ أكثر من 28.9 ألف مسافر.

وأشار عربيات إلى أن عدد المسافرين عبر شركة الطيران البريطانية ايزي جت خلال العام الماضي بلغ أكثر من 15.6 ألف مسافر بمعدل 110 رحلات إلى مطار الملك حسين في العقبة.

وحسب عربيات ان شركة الطيران منخفض التكاليف ترانسافيا الهولندية نقلت نحو 8 آلاف مسافر إلى عمان بمعدل 58 رحلة خلال العام الماضي وهي السنة الأولى لها في نقل الركاب إلى المملكة.

وأوضح أن شركات الطيران منخفض التكاليف تنظم رحلات أسبوعية الى المملكة تصل تقريبا الى 8 رحلات من وجهات مختلفة من كافة دول العالم.

وبين عربيات ان من أهم أسباب زيادة أعداد السياح خلال العام الماضي كان نتيجة الطيران منخفض التكاليف منذ العامين الماضيين.

وأضاف عربيات أن فئة كبيرة من السياح القادمين عبر شركات الطيران منخفض التكاليف يقصدون المثلث الذهبي وهي العقبة ورم والبترا نظرا لوصول الرحلات الى مطار الملك حسين.

وذكر البنك المركزي مؤخرا ان الدخل السياحي للمملكة ارتفع 10.2 % في العام الماضي إلى 5.8 مليار دولار (نحو 4.11 مليار دينار) مقارنة مع العام 2018.

وأرجع البنك سبب الزيادة في الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت 8.9 % خلال العام الماضي إلى 5.36 مليون سائح بالمقارنة مع العام 2018.