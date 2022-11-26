ربع مليون مولود جديد في مصر بأقل من شهرين

وصل عدد سكان مصر في البلاد إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما.

وأشار جهاز الإحصاء، في بيان له اليوم السبت، إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقياً، والرابعة عشر عالمياً، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة في الداخل بالأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة.

وجاءت بعد ذلك القليوبية بعدد سكان 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج بعدد 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة، وفقا للبيان.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، والمنوفية 4.7 مليون نسمة، والفيوم 4 ملايين نسمة، وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، وقنا 3.6 مليون نسمة، وبني سويف 3.6 مليون نسمة، وأسوان 1.6 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، وبورسعيد 788.9 ألف نسمة، والسويس 787.3 ألف نسمة.

كما وصل عدد سكان مطروح إلى 536.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 399.5 ألف نسمة، والوادي الجديد 264.3 ألف نسمة، وجنوب سيناء 114.1 ألف نسمة، بحسب البيان. (RT)