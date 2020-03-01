ربما يكون حلم إطالة عمر البشر إلى 1000 عام على بعد 17 عاماً من اليوم!

ترجمة: ينال أبو زينة

يغلب الظن أن حلم أول بشري سيعيش أكثر من 1000 عام قد اقترب، وفقاً للدكتور أوبري دي غراي، العالم البريطاني المختص بمحاربة الشيخوخة.

ويترأس دي غراي، أخصائي علم الشيخوخة الطبي الحيوي، مسؤولي العلوم في “مؤسسة أبحاث سينز” المختصة بإجراء أبحاث ضد الشيخوخة. ويقترح أننا يمكن أن نصل نقطة “تحقيق طيلة العمر” عندما تجعل الإنجازات العلمية والتكنولوجية من محاربة الشيخوخة واقعاً في أقل من 20 عام، كما ذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

ودعا العالِم إلى زيادة تمويل الأبحاث الرامية إلى وقف الشيخوخة لكونها ستُحدث ثورةً في المجتمع البشري.

وفي حديث له مع “إكسبرس”، ذكر دي غراي أن تقدماً هائلاً في المعركة ضد الشيخوخة أُحرز على مدى العقدين الماضيين.

وأشار إلى أنه: “على مدى الـ15 سنة الماضية، أصبح المفهوم -الذي طرحته قبل 20 عاماً حول الإصلاح الشامل للأضرار الجزئية والخلوية التي يحدثها الجسد داخلياً طيلة حياته- جزءاً من التيار الرئيسي. وقد شاهدنا تقدماً هائلاً على هذا الصعيد في المختبرات والعيادات”.

ونوه غراي إلى أن الإنسان صاحب الـ1000 عام: “ربما يكون على مقربة منا، بحيث ينبغي على المرء أن يضع جميع الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بذلك. لكننا نعلم جميعاً أن البحث في مراحله الأولى، لذلك يمكن أن تتضارب التوقعات فيما يخص الأمر الآن”.

“ويعتبر عمر 1000 عام في الحقيقة تقديراً متحفظاً للغاية”.

وفيما يخص توقعه الوصول إلى علاج للشيخوخة في فترة 20 عام، قال دي غراي: “أعتقد أن تقديري للفترة التي سنُحصِّل فيها نسبة 50-50 على الأقل لتحقيق مشروع إطالة العمر أصبح الآن على بعد 17 عاماً”.

“الفكرة تكمن في النقطة الزمنية التي يمكن أن نصل عندها معدل تقدم يجعلنا نسبق المشكلة بخطوة، مما يمكننا من تأجيل مشاكل آخر العمر الصحية إلى عمر متقدم أكثر”.

“ونعم كلي إيمان بأننا في طريقنا إلى هناك”.

وانتقد دي غراي السياسيين الذين يعتقد بأنهم يجب أن يركزوا أكثر على الآثار المجتمعية لإطالة حياة البشر، مُعلقاً: “تأتي الحكومة دائماً في المرتبة الأخيرة على هذا الصعيد لأن الأولوية الرئيسية لمسؤوليها هي الترشح لإعادة الانتخاب، ولذلك فإن جوهر السياسة العام يتبع الرأي العام أكثر مما يقوده”.

“وهناك دائماً حذر يسود آراء العامة في الإيمان بأن التقدم قد أحرز فعلاً ضد مشكلة الشيخوخة التي حاول البشر محاربتها منذ بداية الحضارة، لكن الفكرة أصبحت تدخل حوارات أروقة الساسة، خاصة في الولايات المتحدة، إلا أن هذه هي البداية فقط”.

ويتوقع غراي أيضاً أن يتخذ المسؤولون والمجتمع الأوسع قضية إطالة العمر بشكل جدي أكثر مع تقدم التكنولوجيا في السنوات القليلة القادمة.

وسأل: “كيف سيتغير المجتمع عندما يتوقع معظم الناس أن يعيشوا حيواتً طويلة جداً؟ إن ما سيحدث هو أن الناس سيتحولون ما بين عشية وضحاها من توقع أن يعيشوا عمراً يفوق عمر آبائهم إلى توقع أن يعيشوا فترات أطول بكثير”.

وأشار الدكتور إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه أبحاث المؤسسة هي الافتقار للتمويل، موضحاً: “أنا على ثقة من أننا كنا لنتقدم بضعف سرعة اللحظة لو كنا نمتلك ما يكفي من التمويل”.

وأضاف: “وبينما نحن نقترب الآن من تحقيق أهدافنا المنشودة، لا شك أننا سنصل مرحلة لن يخشى فيها المرء رفع سقف توقعاته واستثمار عواطفه في أمر أمسى أقرب إلى الحقيقة من الخيال”.