“رجال الأعمال الأردنيين” تبحث عقد منتدى استثماري أردني – كازاخستاني

عمان- الغد- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة،إيدرابيك توماتوف، في مقر الجمعية اليوم الخميس،إمكانية عقد منتدى استثماري أردني_كازاخستاني وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة والتي سيتم عقدها خلال الفترة 5-6/4/2020.

جاء ذلك خلال استقبال الطباع للسفير الكازاخي، بحضور أركان السفارة القائم بالأعمال الماس بايشيغاشيف، والمستشار بورجان ابييف. وذلك بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد الطباع خلال اللقاء تمتع الأردن بموقع إستراتيجي جاذب للاستثمار بالعديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الواعدة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأردني يتميز بإمكانيات منافسة لإقامة المشاريع الاقتصادية التنموية، مشدداً

على امتلاك الأردن للعديد من المزايا التي تجعله وجهة آمنة للاستثمار، لما يتسم به من إستقرار أمني وسياسي ونقدي، إلى جانب وجود عدد كبير من المناطق الحرة والتنموية والمدن الصناعية، والتي تقدم حزمة من المزايا الاستثمارية بجانب تمتع الأردن بوجود عدد كبير من الإتفاقيات التجارية الحرة مع مختلف دول العالم.

والتي يمكن للقطاع الخاص الكازاخستاني الإستفادة من مزايا هذه الإتفاقيات التجارية العديدة.

من جانبه، أكد السفير على أن العلاقات الأردنية الكازاخستانية تعتبر علاقات عميقة ومتجذرة، كما وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً، خاصة وأنه يجمع البلدين العديد من الإتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك زيارات رسمية متبادلة تتم بشكل دوري ومستمر، مشدداً على أن هناك فرص عديدة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، خاصة وأن الجانب الكازاخستاني يولي الإهتمام للتعاون في مجالات الزراعة، والطاقة، وصناعة الأدوية، والسياحة.

كما ودعا الطباع القطاع الخاص الكازاخستاني إلى الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، والإطلاع على المشاريع القائمة في المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية وما تقدمها من مزايا استثمارية إلى جانب ما يقدمه قانون الاستثمار من مزايا للمستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن هيئة

الاستثمار الأردنية قامت مؤخراً بطرح 68 فرصة استثمارية تقدر قيمة الاستثمار فيها بما يقارب 4.5 مليار دولار، مما سيتيح الفرصة أمام المستثمرين من مختلف الدول الاستثمار فيها، والإطلاع على المزايا التي تتضمنها هذه المشاريع من عوائد مستقبلية تعود بالنفع على المستثمرين. مشدداً على أهمية تكثيف اللقاءات بين مجتمعي الأعمال الأردني والكازاخستاني.

وأكد السفير على تميز الاقتصاد الكازاخستاني في العديد من القطاعات الاقتصادية والتي حققت تطوراً ملحوظاً، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الكازاخستاني يعد اقتصاد مستقر وآمن إلى جانب تحقيقه لمعدلات نمو اقتصادي متسارع مقارنة بدول آسيا الوسطى بجانب تمكنه من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها ما يقارب

3,817 مليون دولار أمريكي.

كما وأشار السفير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال أقل من مستوى الطموحات ولا يعكس الميزات والقدرات التي يتمتع بها كلا البلدين، مشدداً على أهمية العمل على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي

المشترك.

كما وأعرب الطباع عن إستعداد الجمعية على التعاون في عقد ترتيبات المنتدى الأردني-الكازاخستاني، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك، لافتاً إلى إمكانية توقيع إتفاقية مجلس أعمال-أردني كازاخستاني وذلك على هامش إجتماعات اللجنة الوزارية. وذلك في سبيل تعزيز آفاق التعاون الثنائية ومتابعة

نتائج الإجتماعات الوزارية والتي يتم عقدها بشكل دوري.

كما وإستعرض السفير المشاريع الاستثمارية المتاحة في كازاخستان خاصة في المجالات الزراعية، مشيراً إلى أن روسيا وأفغانستان يعتبران من أبرز الشركاء التجاريين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على فتح خط طيران مباشر بالإضافة إلى رحلات سياحية، كما ويمكن إستعمال خط الطيران للشحن التجاري. مؤكداً على أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.

ومن الجدير ذكره أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تبلغ ما يقارب 12.6 مليون دولار أمريكي، كما أن هناك استثمارات أردنية في كازاخستان حيث يوجد ما يقارب 71 شركة كازخية_ أردنية مشتركة، كما وتم خلال عام 2012 إدراج الأردن ضمن قائمة 48 دولة التي يحق٧ لمواطنيها الدخول إلى جمهورية كازاخستان بموجب نظام

التأشيرات المبسط حيث يتم إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدماتية في كازاخستان والأردن من متطلبات التأشيرة كما ويمكن لمواطني كازاخستان الحصول على تأشيرة أردنية عند الوصول إلى الأردن. الأمر الذي يساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين وتنشيط حركة السياحة.

كما ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 0.296 مليون دولار في عام 2018 حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كازاخستان ما يقارب 0.134 مليون دولار تركزت في المنتجات الكيميائية، والمنتجات الغذائية، بينما بلغت قيمة المستوردات الأردنية من كازاخستان ما يقارب 0.162 مليون دولار تركزت في منتجات

المملكة النباتية، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية.

كما وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي، ومدير عام الجمعية السيد طارق حجازي.