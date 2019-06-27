“رجال الأعمال الأردنيين” توقع مذكرة تفاهم مع “الشؤون الدولية”

عمان- الغد– وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتكاملها مع جمعية الشؤون الدولية أمس.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عن جمعية رجال الأعمال الأردنيين رئيسها حمدي الطباع، وعن جمعية الشؤون الدولية رئيسها الدكتور عبد السلام المجالي؛ تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في الأردن ودعم مفهوم جذب استثمارات المغتربين الأردنيين، وتسهيل تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين، بالإضافة إلى العمل على عقد ندوات وورش عمل والمشاركة في مجالس الأعمال المشتركة والمؤسسة من قبل الجمعية ونظرائها من الجمعيات العربية والدولية.

ومن جهته، أعرب المجالي عن سعادته بتعزيز التعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين التي تضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص وتوحيد الجهود بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن جمعية الشؤون الدولية تعمل على تعميق الفهم في الشؤون العالمية وتوضيح دور الأردن في عالم متغير من خلال تزويد الأعضاء بمنتدى وطني للحوار والتحليل والنقاش الهادف، كما وتؤمن الجمعية البيئة التي تسمح باستيعاب الأفكار والقناعات الثقافية الجديدة والمميزة.

وأكد الطباع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توطيد التعاون وتوفير مناخ متميز لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والتي سعت الجمعية منذ تأسيسها بصورة أساسية إلى إيجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن، وإلى خدمة أعضائها من رجال الأعمال بمختلف القطاعات، والعمل على توفير مناخ متميز لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة بين الأعضاء، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تعزز دور القطاع الخاص خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن والمتمثلة بهجرة الأردنيين من أصحاب الكفاءات الاقتصادية والتنموية في ظل تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكدا دور الجمعيتين التكاملي في نشر الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي.

كما وأشار الطباع إلى المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين وبالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الاستثمار، وذلك تحت رعاية ملكية سامية؛ حيث إنه من مقرر عقده خلال الفترة 6-7 آب (أغسطس) من العام الحالي، وذلك لسعي الجمعية إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين في داخل الوطن وخارجه وإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على آخر التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي وإعادة توطين رأس المال الأردني في المشاريع الاستثمارية الإنتاجية والخدمية. كما وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة؛ محمد البلبيسي، والمهندس حسام الدين الهدهد، والمهندس يُسري طهبوب ومدير عام الجمعية طارق حجازي.