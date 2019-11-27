“رجال الأعمال العرب” يشارك في اجتماع “الاتحادات العربية”

عمان-الغد- شارك الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي في الاجتماع الدوري الواحد والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والذي تم عقد في القاهرة أمس.

وعقد الاجتماع بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء لدى المجلس وتمثيل كبير للاتحادات العربية المتخصصة، والتي خصصت لدور الاتحادات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، وتفعيل التكامل العربي الاقتصادي المشترك.

وأكد حجازي من خلال ورقة عمل تضمنت جهود وإنجازات اتحاد رجال الأعمال العرب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بأن التنمية المستدامة هي قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي من خلال التنمية البشرية العربية، وأهمية التكامل الاقتصادي العربي.

وبين أن هنالك تحديات عديدة تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في انخفاض تدفق الاستثمارات العربية البينية خلال السنوات الماضية وتوجيهها إلى خارج الوطن العربي، إضافة إلى انخفاض نسبة التجارة العربية البينية في مجمل التجارة العربية الخارجية والتي تتراوح بين 10-12 %، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في العالم العربي إلى معدلات مرعبة وصلت في الوطن العربي إلى 30 % إضافة إلى اتساع الفجوة الغذائية العربية والتي بلغت ما يقارب 35 مليار دولار.

واشار حجازي خلال أعمال الاجتماع إلى أن الأمانة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب قامت برفع العديد من الدراسات وأوراق العمل إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية ولجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وذلك في إطار مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة العربية والتي تضمنت ثماني دراسات سلط من خلالها الاتحاد الضوء على أهم وأبرز القضايا في مجال البحث العلمي والتنمية المستدامة، وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، والتعاون في المجال التكنولوجي، وإعادة الإعمار، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وغيرها من القضايا.

وبين أن الاتحاد أصدر العديد من التوصيات حول موضوع تعزيز عملية التنمية المستدامة في الوطن العربي، حيث إنه من المهم إيلاء هذه التوصيات الاهتمام المطلوب.

ولفت أن اتحاد رجال الأعمال العرب شارك في العديد من المؤتمرات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية وأن دور الاتحاد دائماً ما كان فعال وأساسي في تعزيز مبادئ التنمية الاقتصادية.

وشارك حجازي على هامش الاجتماع السنوي الدوري الواحد والخمسين، في اجتماع “آلية تنمية الاستثمار والتجارة في الدول العربية” والذي تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية للقطاعات الشاملة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والعراق، وفلسطين وجمهورية مصر العربية، والميزة التنافسية لتكاملية الاستثمارات المشتركة بين تلك الدول، إضافة إلى الفرص المتاحة لخلق شراكات بين رجال الأعمال في تلك المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة دراسة ثورة الجيل الرابع للطاقة والذكاء الاصنطاعي كمدخل للتنمية المستدامة في الوطن العربي واعتبار الأردن نموذج يحتذى به في الوطن العربي والتي قدتها الهيئة العربية للطاقة المتجددة.

وأكد حجازي أن اتحاد رجال الأعمال العرب والذي تأسس منذ العام 1997 سعى إلى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال العرب والترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة كما وكرس جهوده خلال السنوات العديدة الماضية في سبيل تحقيق التكامل العربي ودعم جهود التنمية العربية الاقتصادية المستدامة، من خلال دورية انعقاد ملتقى مجتمع الأعمال العربي والذي عقد هذا العام في دورته السابعة عشرة في مدينة بيروت.