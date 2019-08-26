“رجال الأعمال” تبحث تعزيز العلاقات الأردنية الإيطالية

عمان- الغد- بحث مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أمس، مع مدير البعثة التجارية الإيطالية في عمان الدكتور فيليبو كوفينو، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، الآفاق المستقبلية لفرص الاستثمار والتعاون المشترك على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وأبرز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.

وأعرب رئيس الجمعية حمدي الطباع، عن أمله بأن يتوجه اهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال الإيطاليين بشكل أكبر نحو القطاعات الأردنية الواعدة، مؤكدا ضرورة تبني استراتيجية لتحفيز الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين، لافتاً إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي حقق الأردن فيها التقدم والتميز، وأبرزها تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة.

وأشار عضوا مجلس إدارة الجمعية عبد الرحيم البقاعي ويسري طهبوب، إلى التقدم الذي حققه الأردن في قطاع الرعاية الطبية، ما يتيح المجال واسعا أمام التعاون المشترك، بحيث يتمكن القطاع الخاص الإيطالي من الاستثمار فيه.

ولفتا الى أن المنتج الإيطالي يتمتع بثقة عالية من حيث الجودة والكفاءة، إلا أن البضائع الإيطالية تتسم بارتفاع أسعارها، الأمر الذي قد يدفع الكثيرين للبحث عن مصادر بديلة عنها.

وبدوره، أشار كوفينو إلى أن العلاقات الأردنية الإيطالية متميزة على مختلف المستويات، إلى جانب التعاون بالمجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية، مؤكدا أن بلاده من الدول التي تقدم الدعم للاقتصاد الأردني.

وأوضح أن القطاع الخاص الإيطالي يسعى لزيادة استثماراته بالأردن، خاصة وأن إيطاليا تعتبر المملكة بوابة العبور للمنطقة، مشددا على ضرورة معالجة العقبات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت كوفينو، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الجمعية طارق حجازي، إلى دور البعثة التجارية الإيطالية كفرع لوكالة التجارة الإيطالية في تعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وباقي دول العالم، من خلال تقديم المعلومات والدعم والاستشارات والخدمات للشركات الإيطالية والأجنبية، بهدف التشبيك وتعزيز الروابط المشتركة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 665 مليون دولار، منها 37 مليونا صادرات أردنية تركزت بمنتجات الألمنيوم والبلاستيك والأسمدة.

يشار إلى أن الجمعية ترتبط مع غرفة تجارة وصناعة ميلانو باتفاقية مجلس أعمال مشترك منذ العام 1996، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وتبادل المعلومات والوفود التجارية بين البلدين.