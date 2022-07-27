“رجال الطاولة” يبلغون الدور قبل النهائي لبطولة غرب آسيا

بلال الغلاييني – تأهل المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال إلى الدور قبل النهائي لبطولة غرب آسيا المجمعة، والجارية حاليا في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وذلك بعد أن حقق فوزين، حيث جاء الأول على المنتخب الكويتي بنتيجة 3-0، فيما جاء الفوز الثاني على المنتخب القطري بنتيجة 3-1.

المنتخب الوطني والذي ضم في صفوفه الرباعي المميز (زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم) سيخوض اليوم لقاءات الدور قبل النهائي، والذي وصل اليه ايضا منتخبات العراق والسعودية والبحرين.

ويملك المنتخب الوطني حامل الميدالية الذهبية للبطولة العربية الأخيرة، مقومات تحقيق الفوز والذهاب إلى المشهد الختامي، وذلك نظرا لوجود اللاعبين اصحاب الخبرات الواسعة والفنيات العالية، والتي ستعزز من فرصهم في التقدم وتحقيق انجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وعلى ذات المنوال واصل المنتخب الوطني للسيدات والذي ضم اللاعبات تيماء أبو يمن وبتول باسم وسارة رائد وويس معلوف وزينة صدقة وريناد الحسيني، حيث تمكن المنتخب من تحقيق فوز ثمين جاء على حساب المنتخب اللبناني بنتيجة 3-0، وتبدو فرصة المنتخب مواتية للمنافسة بكل قوة للظفر بالميدالية الذهبية.

منتخبات الفئات العمرية تعرضت لعدة خسائر، حيث خسر منتخب تحت 15 سنة (ذكور) أمام العراق 0-3، وخسر منتخب تحت 13 سنة (ذكور) أمام المنتخب السعودي 0-3، وخسر منتخب تحت 11 سنة (إناث) أمام المنتخب الكويتي 1-3.

وبذل الجهاز الفني المشرف على المنتخبات الوطنية كافة والمكون من المدربين الوطنيين مصطفى رضا ويوسف أسعد وغزال هاشم ورائد الشريف وليث أبو يمن، جهودا كبيرة في رفع المستوى الفني لدى اللاعبين واللاعبات، وقدرتهم على قيادة المنتخبات في واحدة من أقوى البطولات التي تقام في منطقة غرب آسيا.

واشاد رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي بالدور الكبير الذي لعبته المنتخبات الوطنية في انجاح منافسات البطولة خصوصا على الصعيد الفني من خلال المستويات القوية التي ظهرت بها، والنتائج الجيدة التي حققها اللاعبون واللاعبات.

إلى ذلك اكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا هاني عودة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والذي يعقد صباح يوم الاثنين المقبل، ويسبق ذلك اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، والذي سيم فيهما مناقشة العديد من الأمور التي تهم اللعبة في منطقة غرب آسيا.