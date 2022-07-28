“رجال الطاولة” يتوج بلقب بطولة غرب آسيا في إنجاز كبير

بلال الغلاييني



عمان – توج المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال، بلقب بطولة غرب آسيا بعد الفوز المثير الذي حققه على المنتخب السعودي الشقيق بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي جرت، الخميس، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في ختام اللقاءات المخصصة للفرق.

وفرض المنتخب الوطني قوته في هذه المباراة وتمكن اللاعبون من إلحاق الخسارة بالمنتخب السعودي الذي كان من أكثر الفرق المرشحة للفوز باللقب.

وكان المنتخب الوطني الذي تكون من اللاعبين زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم قد حقق الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1، في مباراة الدور قبل النهاىي التي جرت اليوم.

وهنأ رئيس الاتحاد طارق الزعبي أسرة اللعبة كافة بهذا الانجاز الكبير الذي اكد التطور الكبير الذي اصاب اللعبة، مشيرا إلى أن نجوم الفريق والجهاز التدريبي كانوا على الوعد وحققوا المطلوب في هذه البطولة، لافتا إلى أن الانجاز الجديد الذي يضاف إلى الكثير من الانجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية.

وقال الزعبي “جاء هذا الانجاز في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد إلى تحقيق أهدافه بعد تنفيذ البرامج الفنية التي تم التركيز عليها، وأن الاتحاد ماض في مواصلة تنفيذ هذه البرامج والتي تتركز ايضا على بقية المنتخبات الوطنية، وهنا لا يسعني الا ان اقدم الشكر والتقدير إلى أسرة اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين على الجهود الكبيرة التي تبذلها والرامية إلى تطوير الرياضة الاردنية بمختلف العابها ونشاطاتها، ووقوفها الدائم بجانب الاتحادات الرياضية، ودورها ايضا في انجاح البطولات التي تقام الاردن”.

ويذكر أن المنتخب الوطني كان قد حقق العام الماضي انجازا كبيرا تمثل بالفوز بالميدالية الذهبية في البطولة العربية.

وهذه الميدالية الذهبية الثانية التي تحققها الطاولة الأردنية في بطولة غرب آسيا، حيث تمكن المنتخب الوطني للسيدات من الظفر بلقب فىة السيدات بعد فوزه على المنتخب العراقي أمس.