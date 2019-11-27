رجال المفرق وسيدات الأرثوذكسي ينتظرون التتويج بألقاب “الطاولة”

بلال الغلاييني

عمان– بات فريق المفرق، على بعد خطوة واحدة من سجل أبطال الدوري لكرة الطاولة، بعد أن واصل حصد الانتصارات في دوري الدرجة الأولى، ولم يبق أمام الفريق سوى مواجهة فريق الأرثوذكسي حتى يضمن الظفر باللقب، وذلك بعد أن حقق فوزين مستحقين على فريقي حمادة ومؤتة بنتيجة 3-0، حيث برع لاعبو المفرق زياد عزيز ومحمد بني سلامة وخالد باسم وعدي عزيز في تشكيل قوة متجانسة مهدت الفوز أمام الفريق حى يواصل صدارته للترتيب العام، في الوقت الذي ضمن فيه فريق حمادة الفوز بالمركز الثالث، خصوصا بعد الفوز الثمين والدراماتيكي الذي حققه على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-2، وبعد أداء قوي من الفريقين برز من خلاله اللاعبان سلامة محفوظ (حمادة) وحسن الحوراني (المدينة)، وبهذه النتيجة بقي فريق مدينة الحسين بالمركز الرابع على لائحة الترتيب العام، حيث تمكن من الفوز على فريق العقبة بنتيجة 3-1.

فريق الأرثوذكسي والذي يضم كلا من اللاعبين زيد أبو يمن وأيمن مكناي وعبد الشماع وشوقي ضيا وعمر العوفي وليث أبو يمن واصل مطارته للمتصدر بعد أن حقق فوزا مستحقا بتغلبه على فريق العقبة بنتيجة 3-0، وبنتيجة 3-1 فاز على فريق معدي، بينما نال فريق الطالبية فوزين على معدي بنتيجة 3-1، وعلى مؤتة بذات النتيجة تقدم من خلالهما الى المركز الخامس.

وعلى الجهة المجاورة، وضمن لقاءات دوري السيدات لم يبق أمام فريق الأرثوذكسي سوى الفوز على فريق حمادة للظفر باللقب، والفريق قادر على تحقيق ذلك والعودة مجددا للصعود الى منصات التتويج الذهبية كونه يضم نخبة اللاعبات اللواتي يعتبرن من الأعمدة الرئيسية للمنتخبات الوطنية، والفريق تمكن من تحقيق فوزا سهلا بتغلبه على فريق أبو نصير بنتيجة 3-1، وحقق فريق حمادة فوزين بنتيجة 3-0، على فريقي مدينة الحسين للشباب ومؤتة، فيما نال فريق العقبة فوزا متوقعا بتغلبه على فريق مؤتة بنتيجة 3-0، مثلما فاز فريق أبو نصير على فريق مدينة الحسين للشباب بنيتجة 3-1.