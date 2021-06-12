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رحاحلة يرأس “مؤقتة” القوى

منذ ساعتين

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عمان –  الغد – قررت اللجنة الأولمبية وبتنسيب من المكتب التنفيذي، حل مجلس إدارة اتحاد العاب القوى برئاسة المحامي سعد حياصات وتعيين لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد وفقا لاحكام المادة 22- ب – 5 من نظام الاتحادات الرياضية.
ويرأس اللجنة المؤقتة لاتحاد العاب القوى د.وليد رحاحلة وتضم في عضويتها عمر بني هاني ورائدة بدر وعماد ظاظا وإياد أبو طوق.

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