رحالة مغربي يصل العقبة ضمن جولته حول العالم

احمد الرواشدة

العقبة – استقبل رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف احمد بخيت في العقبة اليوم الرحالة المغربي غلام ياسين القادم من المملكة المغربية من الدار البيضاء في رحلة حول العالم على دراجة هوائية في رحلة انطقلت قبل عامين ونصف زار خلالها 27 دولة افريقية.

ويزور الرحالة ياسين خلال تواجده في المملكة لمدة شهرين كل من العقبة ورم والبتراء وكافة المواقع الاثرية والسياحية الاردنية ويلتقي عددا من المسؤولين في قطاع الرياضة والشباب.

كما يزور العديد من العشائر الاردنية موثقا كافة لقاءاته لشرح عادات وتقاليد العشائر الاردنية تمهيدا لنشرها في كتاب سيصدره بعد انتهاء رحلته المقرر ان يزور فيها كافة دول العالم.

واشاد الرحالة المغربي بحسن حفاوة الاستقبال في العقبة وضيافة اهلها الطيبيين، مشيرا الى ان رحلته جاءت لتشجيع الشباب للاهتمام بالرياضة والاعتماد على انفسهم ومحاورة الاخرين بثقة.

واوضح ان رحلته تستغرق ست سنوات تقريبا يزور خلالها كافة دول العالم مطلعا على تفاصيل عادات الشعوب وطرق معيشتهم واثنى الرحالة على حسن استقبال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتعاون الذي ابداه السفير الاردني في القاهرة.

ويشار الى ان الرحالة حل ضيفا لدى احد شباب العقبة مؤيد المغربي والذي رافقه في العديد من المناطق الاثرية والسياحية في مدينة العقبة كما يرافقه في زيارة البتراء ووادي رم.