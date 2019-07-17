رحلة “أويسس 500”.. الاستثمار في 154 شركة ريادية وتوفير 4800 فرصة عمل

إبراهيم المبيضين

عمان – خلال رحلة امتدت لتسع سنوات تخللها الكثير من العمل ونقاط القوة والضعف والعمل مع الشباب والرياديين لتثقيفهم بريادة الاعمال ودفعهم لإنشاء شركات ناشئة بعيدا عن “احلام الوظيفة التقليدية”، ومساعدتهم على تحويل هذه الشركات الى مشاريع انتاجية قادرة على المساهمة في الاقتصاد، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار، تمكن صندوق “اويسس 500” من تحريك ودعم وتطوير بيئة ريادة الاعمال في المملكة، والمساهمة في جعلها من الاكثر تميزا على مستوى المنطقة.

فمنذ الربع الاخير من العام 2010، موعد انطلاقة “اويسس 500” كصندوق استثماري ومسرعة اعمال، تطورت بيئة ريادة الاعمال في المملكة، ودارت العجلة باتجاه ايجاد افكار وشركات قادرة على التفوق والتميز والريادة واستقطاب الاستثمارات وخصوصا مع دخولنا عصر الثورة الصناعية الرابعة ومساهمة التقنية في دفع الشباب لابتكار تطبيقات ذكية تخدم كل القطاعات.

واسهم صندوق اويسس 500 – الذي عمل على مدار السنوات التسع الماضية كصندوق استثماري ومسرعة اعمال استهدفت الشباب في مرحلة التأسيس للمشاريع التقنية والابداعية، في خلق شركات يمكنها ان تكرر قصة نجاح “ مكتوب” التي استطاعت قبل اكثر من عشر سنوات ان تستقطب اهتمام شركة عالمية بحجم “ ياهوو” وتنجز معها صفقة تعتبر من الاهم في المنطقة العربية في ذلك الوقت وبعشرات ملايين الدولارات.

رئيس مجلس ادارة “اويسس 500” مروان جمعة اكد مؤخرا لـ”الغد” أن قصة “اويسس 500” هي قصة صندوق وشركة ريادية ايضا نمت وتطورت، وعلمتنا الكثير في منظومة ريادة الاعمال الاردنية”، مشيرا الى ان اطلالة وزيارة الى مقر هذه الشركة تعطي دائما “ الامل” بالشباب وتميز الموارد البشرية الأردنية وقدرتنا على التفوق في قطاع التقنية وريادة الاعمال.

واوضح جمعة بأن “ اويسس 500” – وهي الذراع الريادية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية – تأسست في العام 2010 بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني واسهم منذ تأسيسها في بناء وتطوير منظومة ريادة الاعمال في الأردن والمنطقة، لافتا الى انه تم في ذلك الوقت اطلاق اول صندوق استثماري ( صندوق الواحة الاول ) بقيمة 8 ملايين دولار.

وجاء حديث جمعة لـ “ الغد” على هامش اطلاق “ اويسس 500” صندوقها الاستثماري الثاني الذي يحمل اسم صندوق الواحة الثاني “ OV2 “ والذي سيكون بحجم 15 مليون دولار ( على مرحلتين او اغلاقين ، الاغلاق الاول الذي انجز بقيمة 7 ملايين دولار.

وأعلنت أويسس500 عن إطلاق صندوق الواحة الثاني بدعم وتمويل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والصندوق الأردني للريادة والبنك العربي حيث جرى توقيع اتفاقية استثمار في صندوق الواحة الثاني يوم الاحد الماضي الذي سيكون صندوق ربحي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي من خلال الاستثمار في رياديي الأعمال الكفؤين بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، لتأسيس شركات في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإبداعية.

الى ذلك اكد جمعة اهمية الصندوق الاستثماري الجديد لدعم بيئة ريادة الاعمال الاردنية وتوفير استثمارات تساعد الشركات على النمو والتوسع، مؤكدا اهمية التعلم والشغف والعمل بجد كصفات رئيسية للريادي حتى يستطيع الاستمرار الى جانب الدعم المالي.

وعن انجازات اويسس 500 بلغة الارقام خلال رحلتها الماضية من صندوقها الاستثماري الاول، اوضح جمعة بأن الصندوق استثمر في 154 شركة ريادية في مضمار التقنية والصناعات الابداعية.

واشار جمعة الى ان هذه الشركات الريادية استطاعت خلال الفترة الماضية توفير حوالي 800 فرصة عمل مباشرة، وحوالي 4 الاف فرصة عمل غير مباشرة.

وقال جمعة بأن “ اويسس 500” استطاعت مساعدة الشركات الريادية التي استثمرت فيها لاستقطاب حوالي 60 مليون دولار كاستثمارات لاحقة لهذه الشركات.

واشار الى ان الصندوق منذ انطلاقته استقبل 14 الف طلب من رياديين في مختلف محافظات المملكة وحتى من دول المنطقة والعالم للاستفادة مما يقدمه الصندوق.

وقال بأن الصندوق استطاع ان يقدم التدريب لحوالي 2800 ريادي وريادية أردنية منذ انطلاقته ضمن 73 ورشة عمل عقدها، لافتا الى انه تم الاستعاضة عن ورش العمل حاليا بمنصة الكترونية يستطيع من خلالها الريادي التقديم للصندوق والتدرب والتزود بالمهارات اللازمة.

وتعتبر أويسس500 الذراع الريادية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أول مسرعة أعمال ومدير صندوق استثماري معني بالاستثمار في الشركات في مراحل التأسيس في المنطقة التي تستثمر في رياديي الأعمال ومن خلال برنامج تسريع أعمال يمكنهم من إنشاء شركاتهم الخاصة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وقال جمعة انه كان للسيدات والمرأة دور واضح وتواجد كبير ضمن فريق اويسس 500 من جهة، وضمن المؤسسين للشركات الريادية الاردنية التي استثمر فيها الصندوق منذ انطلاقته، موضحا بلغة الارقام ان اجمالي عدد المؤسسين للشركات التي استثمر فيها “ اويسس 500” منذ انطلاقته بلغ 206 مؤسسين، منهم 54 مؤسسا من الاناث”.

واوضح جمعة بأن هذه الارقام تعني ان نسبة تصل الى

26 % من اجمالي المؤسسين هن من الاناث”.

ويدير عمليات صندوق “ اويسس 500” اليوم في كل مجالات ومحاور عمله فريق مكون من 7 اشخاص منهم خمسة من الاناث كدليل على دور المرأة والسيدات في عمل هذا الصندوق الداعم لريادة الاعمال.