رحلة أيلة في 2020.. عالم من العطاء والتكيف على طريق التعافي

عمان – رحلة من التحدي بدأتها أيلة بشغف الإنجاز والنجاح، مواصلة لعقد ونصف من البناء والإنجاز، لتحافظ على مشاعل البناء والتنمية رغم جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة على مناحي الحياة كافة.

فهم أيلة العميق لجائحة “كورونا” دفعها لإطلاق برامجها بشعار حمل عنوان “الصحة أولاً ومساعدة الفئات المتضررة”، لتظهر كل أشكال التعاضد لتحقيق أهداف تصب في النهاية في صالح المجتمع والوطن.

وواصلت أيلة مساعيها في التدريب لأبناء المجتمع المحلي عبر “أكاديمية مكارم” التي تستهدف تطوير مهارات الشباب، لتعكس بجلاء أهمية الدور الذي تقوم به في تأمين فرص التأهيل وإيجاد فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.

ونظمت معارض عدة للوظائف الشاغرة التي تستحدث في مجالات الضيافة، الخدمات المساندة، والأنشطة الخدمية المختلفة، بالتعاون مع مقدمي هذه الخدمات من العلامات التجارية الأردنية الرائدة.

وواصلت قرية المرسى تقديم الدعم لمجموعة من الرياديين الأردنيين الذين انطلقوا بأفكارهم لبناء مؤسسات ريادية توفر خدمات مساندة وضيافة على مستوى رفيع. وكرست أيلة موقعها وجهة للسياحة، والترفيه، والسكن باستكمال منظومة السوق ليضم سلسلة متكاملة ورائدة من المطاعم، المقاهي، والمرافق التجارية والترفيهية في تناغم فريد مع مكونات أيلة الأخرى والتزاما بنموذج أداء أيلة الرفيع والجودة العالية التي يوفرها مقدموا الخدمات والمستأجرين ليضع أيلة في مصاف وجهات التسوق على مستوى المنطقة.