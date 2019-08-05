رحلة “الأردنية للطيران” المتجهة إلى تركيا تعود إلى عمّان بعد خلل فني

رهام زيدان

عمان- أدى خلل فني على طائرة تابعة للشركة الأردنية للطيران، إلى عودة رحلتها المتجهة إلى تركيا لمطار الملكة علياء الدولي.

وقال نائب مدير الشركة الأردنية للطيران، بسام محسن، لـ”الغد”، إنّ “الخلل أصاب جهازاً يعتبر متطلباً للطيران فوق الأجواء الأوروبية، وإنه بناء على ذلك تم إعادة الطائرة إلى عمان”.

وأشار إلى أنّ “العمل جارٍ على إصلاح الجهاز، وإعادة الركاب على نفس الطائرة إلى وجهتهم، خلال ساعات”.

وأكد محسن أنّ “الجهاز لا يؤثر على سلامة الطيران وعمليتي الإقلاع والهبوط، وتم التعامل مع الركاب، وفق الأنظمة المعمولة بها من توفير الخدمات ووجبات الطعام اللازمة”.