“رحلة الحروف”.. تطبيق تعليمي ممتع لإتقان أبجديات اللغة العربية

مجد جابر

عمان- انطلاقاً من أهمية اللغة العربية، ومدى ضرورة اتقانها ومعرفة أساسياتها ومخارج حروفها واتقان كافة مهارات وأساليب وأبجديات اللغة الأم؛ قامت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بإطلاق تطبيق “رحلة الحروف”.

“رحلة الحروف” هو تطبيق مجاني ممتع وتعليمي مليء بالألعاب والقصص والأغاني التي تركز على مهارات القراءة والكتابة المبكرة بما في ذلك معرفة الأبجدية والوعي الصوتي.

والهدف من تطبيق “رحلة الحروف” هو تعلم اللغة الأم كونها هي أساس التعلم والعلوم واللغات المختلفة، إلى جانب رفع الاستعداد المدرسي عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والصف الأول، حيث يهدف الى مساعدة الأطفال على تعلم اللغة العربية من خلال أصوات وأشكال الحروف، ومهارات القراءة والكتابة بشكل بسيط يتناسب مع المرحلة العمرية للأطفال، وبشكل ممتع وجذاب للطفل.

الى ذلك؛ فإن التطبيق يمكّن الأطفال من تعلم قراءة وكتابة الحروف العربية، حيث تم تصميم التطبيق للأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والصف الأول، وتم تطويره بالتعاون مع خبراء في الطفولة المبكرة واللغة العربية.

وبحسب المؤسسة فإن التطبيق يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-7 أعوام، بالتالي سينعكس على هذه المرحلة العمرية بطريقة ايجابية، إذ إن من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها أطفالنا في الصفوف الثلاثة الأولى هي مهارة القراءة بطلاقة.

وفي السنوات ما قبل المدرسة يتعلم الطفل مهارات أساسية تمكنه من إتقان اللغة وتعلمها بشكل أفضل في المدرسة، خصوصاً أننا نعلم أن نمو الدماغ في معظمه يحدث خلال السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل، حيث يتطوّر حوالي 85 % من مهارات وقدرات وشخصية الطفل خلال هذه الفترة.

لذلك، وبحسب المؤسسة، فإن واجب الأهل مساعدة الأطفال في تعلم واكتساب المهارات اللغوية والرياضية والاجتماعية التي تمكنه من تحقيق النجاح في التعلم المدرسي وهذا ما يطلق عليه رفع الاستعداد المدرسي للطفل.

ويعد اتقان القراءة بطلاقة مفتاح تعلم العلوم المختلفة من رياضيات ولغات وعلوم وأدب، كونه لا يستطيع الطفل التفوق ما لم يتقن القراءة بطلاقة.

ويقوم التطبيق على تحفيز وتشجيع الأطفال على تعلم قراءة وكتابة الحروف العربية بطريقة بسيطة وممتعة من خلال الألعاب والقصص والأغاني.

وتعتبر أن الهدف الرئيسي من تطبيق رحلة الحروف هو تعليم الأطفال أساسيات القراءة والكتابة، وهي: الوعي الصوتي، حروف الأبجدية العربية وأصواتها، المفردات، مزج الأصوات، الكلمات البصرية.

وتطبيق رحلة الحروف مجاني ومتاح لجميع الأطفال، بدون إعلانات وبدون حاجة لإنترنت بعد تحميل التطبيق، الى جانب أنه يستخدم أحدث أساليب تعليم اللغة العربية للأطفال وهي من خلال الوعي الصوتي.

وبالرغم من توفر تطبيقات تعلّم مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية في السوق، إلا أنها تستهدف الأكبر عمراً، وليست مجانية، وذلك ما يجعل تطبيق رحلة الحروف يعمل على سدّ هذه الفجوة من خلال طرح تطبيق مجاني يركز على أهم جوانب تعلّم مهارات القراءة والكتابة للأطفال، وتحديدًا: الوعي الصوتي (الوعي بالأصوات التي تتكون منها الكلمات)، تعلّم الحروف الأبجدية من خلال اللّعب، حيث سيعمل التطبيق على تنمية هذه المهارات لدى الأطفال من خلال أنشطة شيّقة، بالاضافة الى تعلّم الأبجدية أثناء لعب ألعاب ممتعة.

الى جانب ذلك، سيعمل التطبيق على توعية أولياء الأمور بالتطور اللغوي لأطفالهم.

في نهاية المطاف، تسعى المؤسسة الى أن الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى أي خدمات تعليمية في المراحل المبكرة استخدام تطبيقات كريم وجنى كوسيلة ممتعة لتعلّم مهارات القراءة والكتابة ومهارات الرياضيات والمهارات والاجتماعية والعاطفية.

ويأتي تطبيق “رحلة الحروف” استكمالاً لمجموعة تطبيقات “كريم وجنى” التعليمية المجانية التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله في كانون الأول العام 2017، بهدف تطوير وتنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والمهارات الاجتماعية الانفعالية عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ورفع استعدادهم المدرسي وقابليتهم للتعلم عند الالتحاق بالتعليم الأساسي في الصف الأول.

وقد صمم تطبيق رحلة الحروف بالاستناد إلى أفضل المناهج لتعليم الحروف العربية وبالتعاون مع مدرسة الأكاديمية الدولية – عمان وخبراء الطفولة المبكرة واللغة العربية، بطريقة ممتعة وجذابة. وقامت المؤسسة بتجريب التطبيق مع عدد من معلمات اللغة العربية والأمهات للتأكد من جودة وفاعلية التطبيق عند استخدامه من قبل المعلمين والأهالي، وجاءت ردود أفعال المشاركين إيجابية وقدموا أفكار وحلول بناءة لتحسين التطبيق.

ويأتي إطلاق المرحلة الثالثة، بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق كريم وجنى في مرحلتيه الأولى والثانية ووصوله لأكثر من نصف مليون طفل عربي، حيث تسعى المرحلة الأولى “كريم وجنى – الأرقام” إلى تطوير مهارات الأطفال في الرياضيات والمرحلة الثانية “كريم وجنى- عالمنا” التي تهدف إلى تعزيز المهارات الاجتماعية كتعزيز الثقة بالنفس والوعي الذاتي، وبناء العلاقات، وإدارة المشاعر والسلوك، والصحة والرعاية الذاتية واستيعاب العالم.