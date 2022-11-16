رحلة “تتبع مسار الثورة العربية الكبرى” لطالبات “اليرموك”

أحمد التميمي

إربد- سيرت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك رحلة “تتبع مسار الثورة العربية الكبرى” لطالبات الجامعة، وذلك ضمن برنامج “اعرف وطنك” الذي تنفذه دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة، واستمرت ثلاثة أيام.

وتضمن برنامج الرحلة زيارة الوفد المشارك موقع صرح الشهيد في العاصمة عمان، اطلعوا خلالها على مقتنيات الصرح التي تجسد تضحيات الشهيد بدمه وروحه في سبيل الدفاع عن وطنه، وتعرفوا على موجودات الصرح من الأدوات العسكرية والشخصية للشهيد واستخداماتها ودلالة كل منها.

وفي جنوب المملكة، زار الوفد المنطقة العسكرية الجنوبية، وقدم المسؤولون في المنطقة شرحا للطالبات حول مهام المنطقة واختصاصها ودورها في حماية الوطن والدفاع عنه، كما تضمن البرنامج زيارة إلى مدينة العقبة تخللها مشاركة وفد الطالبات برحلة ضمن الحدود المائية الأردنية بمرافقة قوات البحرية الملكية الأردنية، وزيارة بعض المرافق السياحية في المدينة.

وعبرت طالبات الجامعة عن سعادتهن بإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في هذه الرحلة العلمية التي تعرفن خلالها على التاريخ العريق والمنجزات الحضارية لأردننا العزيز.

ورافق الوفد كل من مساعد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتورة صفاء حداد، ومساعد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة عصام بطاينة ورئيس قسم النشاط الثقافي والإعلامي في العمادة أحمد الحوراني. وكان عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد خلف ذيابات قد التقى الطالبات المشاركات، وأشار لاهتمام الجامعة وحرصها الكبير على تسيير هذه الرحلة في كل فصل دراسي لما تتضمنه من تعريف الطلبة بمسار الثورة العربية الكبرى ودلالاتها الكبيرة التي تعزز في نفس كل واحد منا انتمائه وولائه لوطنه وقيادته الهاشمية الحكيمة، داعيا الطالبات لأن يكن خير سفيرات لليرموك وأنموذجا طلابيا يحتذى به.