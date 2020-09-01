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رحلة لإعادة طلبة أردنيين من الجزائر الاثنين القادم

منذ ساعة واحدة
إحدى طائرات الملكية الأردنية - (من المصدر)

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عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والموجودين حالياً في الأردن بأنه قد تم الاتفاق مع السلطات في الجزائر الشقيق على تحديد موعد رحلة طيران على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم الاثنين الموافق 7 / 9 / 2020.

وأضافت الوزارة في بيان “وعليه يرجى من جميع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والراغبين بالعودة إلى الجزائر سرعة حجز تذكرة على متن الرحلة المشار إليها أعلاه ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في المواعيد المعلن عنها من قبل السلطات الجزائرية، وكذلك في إطار احترام قواعد الحجر الصحي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية”.

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