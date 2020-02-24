رحلة “محفوفة” بالمخاطر لبرشلونة إلى نابولي بدوري الأبطال

باريس – يأمل برشلونة الاسباني أن يقوده نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي – في مشهد مألوف – الى الفوز حين يحل ضيفا على نابولي الايطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.

وسيكون برشلونة متصدر الليغا مرشحا لبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، حتى وإن كان منافسه يقدم مستويات عالية في الآونة الاخيرة محققا الفوز في 6 من مبارياته السبع الاخيرة، بما فيها انتصارات على يوفنتوس وانتر ميلان.

وانتزع النادي الكتالوني صدارة الدوري الاسباني السبت بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، الذي سقط بطريقة مفاجئة امام ليفانتي بهدف نظيف، فيما استعد ميسي للقاء نابولي بتحقيقه “سوبر هاتريك” 4 اهداف، خلال الفوز بخماسية نظيفة امام ايبار.

وقال مدرب برشلونة كيكي ستيين بعد اللقاء: “لقد كنا بحاجة لهذا الفوز، يقدم (ميسي) هذه المستويات من 14 او 15 عاما ولا يزال يلعب على هذا النحو”.

وتابع سيتيين الذي خلف مواطنه ارنستو فالفيردي مطلع العام الحالي: “إنه ضمانة لأي ناد وأي مدرب وهذا ما يجعله أفضل لاعب في العالم. بإمكانه القيام بأشياء يمكن للآخرين أن يحلموا بها فقط”.

ويتصدر ميسي لائحة ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا في 30 مباراة، رغم غيابه عن اولى مباريات الموسم بداعي الاصابة، متقدما بخمسة اهداف على الفرنسي كريم بنزيمة الثاني مهاجم ريال مدريد.

ولم يسبق لبرشلونة ونابولي أن التقيا سابقا في المسابقات الاوروبية، ويدرك الفريق الاسباني ان المهمة لن تكون سهلة على ملعب “سان باولو” امام النادي الجنوبي.

ويحتل نابولي المركز الخامس موقتا في “سيري أ” بعد أن عاد الجمعة من تأخر أمام بريشيا للفوز 2-1، في حين أرجئت اربع مباريات الاحد بسبب تفشي فروس كورونا المستجد في شمال البلاد لا سيما في مقاطعة لومبادريا.

وسيعول المدرب جينارو غاتوسو الذي خلف كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني في كانون الاول/ديسمبر الفائت، على مجموعة من لاعبيه لا سيما البلجيكي درايس مرتنز ومهاجمه البولندي أركاديوس ميليك الذي في رصيده تسعة أهداف في الدوري.

وقال غاتوسو المتوج بلقب دوري الابطال مرتين كلاعب مع ميلان (2003 و2007): “سنواجه فريقا عظيما يضم لاعبين كبار. ندرك أنها ستكون صعبة ولكن بالنسبة لي ولفريقي إنها مدعاة فخر أن نواجه فريقا أقوى منا والذي كان خلال السنوات الخمس عشرة الاخيرة أحد أفضل الفرق في العالم”.

وتابع الدولي الايطالي السابق: “لا يجب أن نخاف، علينا أن نحترمهم ونلعب أسلوبنا بحذر وفخر”، حيث واجه غاتوسو النادي الكاتالوني في 6 مناسبات كلاعب مع ميلان حقق خلالها الفوز في مناسبتين ومثلهما هزائم وتعادلات.

وبلغ برشلونة الدور ثمن النهائي بتصدره “مجموعة الموت” امام بروسيا دورتموند الالماني الثاني وانتر الايطالي الذي حل ثالثا، فيما حل نابولي وصيفا لليفربول الانجليزي حامل اللقب في المجموعة الخامسة.

ويطمح برشلونة للقبه السادس في البطولة والاول له منذ العام 2015 عندما تغلب على يوفنتوس في النهائي، فيما يتطلع نابولي لتجاوز الدور ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخه. (أ ف ب)