“رحمة” تظفر ببطولة ضاحية الكليات والكرك بطلة الفرق

عمان – الغد – مندوبا عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي؛ توج رئيس الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة في الجامعة الدكتور فادي سماوي اول من امس، فريق كلية الاميرة رحمة بسباق اختراق الضاحية لطلاب وطالبات الكليات، فيما فاز فريق كلية الكرك بلقب الفرق في السباق الذي اقيم بمشاركة 70 متسابقا يمثلون 10 فرق من الكليات الحكومية والخاصة والعسكرية.

ففي نتائج الفردي فاز احمد الحياري (كلية الاميرة رحمة) بالمركز الاول، وحل متسابق كلية الكرك المثنى عمر بالمركز الثاني، فيماظفر بالمركز الثالث متسابق كلية الكرك عمار ابو الخيل.

وعلى صعيد نتائج الفرق، فاز فريق كلية الكرك الجامعية بالمركز الاول، وحل فريق كلية الاميره رحمة بالمركز الثاني وأكاديمية الامير حسين بالمركز الثالث.

وكان رئيس الاتحاد الدكتور فادي سماوي قد اشار في كلمته بختام البطولة، ان السباق يأتي ضمن احتفالات المملكة بعشرينية الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة الكبرى، وتجسيدا لرؤية سيد البلاد بأن الشباب هم عماد الوطن، وانطلاقا من توجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي والمتمثلة في الاهتمام بالشباب وتمكينهم من ابراز طاقاتهم وابدعاتهم الرياضية من خلال اقامة مثل هذه الانشطة الرياضية.

واضاف: “اختيار المناطق السياحية التي يتم عقد مثل النشاطات الرياضية فيها لتعريف الطلبة بالمناطق السياحية وتشجيع السياحة الداخلية”، وفي ختام السباق قام الدكتور سماوي بتوزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاث الاولى، وسلم فريق الكرك كأس البطولة.