عمان- الغد- نعت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام أحد أهم صناع الأفلام الأردنيين الصاعدين على الساحة الفنية المخرج والكاتب الكبير رفقي عساف بعد أن وافته المنية اليوم الثلاثاء إثر صراع مع المرض، عن عمر يناهز 41 عاماُ.

عرف عن الراحل حسن خلقه وطيبة قلبه وكرمه ودعمه اللامحدود وعلاقته المميزة مع صناع الأفلام حيث عمل كمستشار للأفلام في الهيئة لدعم المواهب الفنية والمخرجين والكتاب الناشئين وتقديم المشورة لهم بهدف تطوير أعمالهم ومساعدتهم على تقديم محتوى مميز.

وكان الراحل رفقي عساف قد حاز عدة جوائز وفي جعبته فيلم روائي طويل واحد هو “المنعطف” الذي دخل القائمة القصيرة لمنحة الشاشة بأبوظبي كواحد من أفضل السيناريوهات التي تستحق الدعم، كما فاز بمنحة الصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق.

ولدى الراحل رفقي عساف قائمة أعمال مكونة من ٤ أفلام قصيرة ككاتب/مخرج، من ضمنها فيلم “المشهد” الحاصل على عدة جوائز. كما قام بكتابة الفيلم القصير “صباح بارد في نوفمبر” الحاصل على جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم في مهرجان الفيلم الفرنسي – العربي، وشارك في كتابة فيلم “الببغاء” الحاصل على منحة روبرت بوش الألمانية للسيناريو. وقد نشر عساف عددا من المقالات النقدية والكتابات الأدبية.