رحيل المنتج الأردني ألبير حداد

عمّان-الغد- غيَب الموت اليوم ألبير يوسف حداد، أحد أهم المنتجين والموزعين الأردنيين الذي ذاع صيته على المستوى العربي.

والراحل البير يوسف حداد كان رئيس اتحاد المنتجين الأردنيين ووافته المنية صباح اليوم، كان من أهم محطات حياته المهنية الزاخرة: تأسيس المركز الدولي للفيديو والتلفزيون في جده (1983 – 1991).

وأيضا كان شريكا بالإنتاج في شركة أفلام مصر العربية لغاية (1987 – 2010)؛ مالك ومؤسس المتحدين للإنتاج الفني في جده (1991 -2005)؛ مالك ومؤسس المؤسسة العربية للإنتاج والتوزيع الفني في عمان (من 1992 لغاية الآن) .

وشغل الراحل منصب نائب اتحاد المنتجين الأردنيين للإعلام من 2013 إلى 2016 وترأس الاتحاد منذ سنة 2017 لدورتين متتاليتين. أنتج عددا لا يحصى من المسلسلات العربية، قام ببطولتها قامات في السينما المصرية أمثال عادل إمام و ليلى علوي وأحمد زكي ونور الشريف.

ومن أعماله المميزة المسلسل الأردني “بوابة القدس”، وآخرها الفيلم الروائي السعودي “شيهانة” للمخرج المصري خالد الحجر.