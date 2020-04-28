رحيل روبير هيربان أسطورة سانت اتيان عن 81 عاما

سانت إتيين (فرنسا) – توفي روبير هيربان اللاعب والمدرب التاريخي لنادي سانت اتيان الفرنسي عن 81 عاما، بحسب ما ذكر رئيس النادي رولان روميير الاثنين لوكالة فرانس برس.

وحمل هيربان سجلا رائعا كلاعب ثم مدرب مع سانت اتيان، وكان ينقصه التتويج في اللقب الاوروبي المرموق، لكنه سقط في نهائي موجع ضد بايرن ميونيخ الالماني (صفر-1) عام 1976 في غلاسكو.

وكتبت صحيفة “لوبروغريه” المحلية على موقعها الرسمي “بعد ادخاله الى المستشفى قبل أيام، انطفأ في 27 نيسان/أبريل (…) تخلى عنه قلبه”.

وأدخل هيربان المولود في باريس عام 1939 مستشفى في سانت اتيان نتيجة قصور في القلب والرئتين، دون ان يكون ذلك مرتبطا بفيروس كورونا المستجد.

أشرف هيربان المكنى “سفنكس” على الفريق الاخضر 14 موسما بين 1972 و1983 وبين 1987 و1990، واستهل مشواره معه كمدرب بعمر الثالثة والثلاثين.

وفي سجله الذهبي تحت الوان سانت اتيان، توّج تسع مرات بلقب الدوري، خمس مرات كلاعب واربع كمدرب، وست مرات بلقب الكأس (3 كلاعب و3 كمدرب).

وحيا نجم سانت اتيان السابق ميشال بلاتيني مشوار هيربان في رسالة الى فرانس برس، وقال “عشنا سويا مغامرات جميلة في هذا النادي الذي لا يشبه أي ناد آخر. من هذه المغامرات التي تطبع مسيرة بأكملها وتصنع ذكريات رائعة على غرار التتويج بلقب الدوري الفرنسي في 1981”.

وانضم بلاتيني عام 1979 الى سانت اتيان عندما كان تحت اشراف هيربان، ثم أحرز لاعب الوسط بعد سنتين لقبه الوحيد في الدوري الفرنسي قبل انتقاله لخوض تجربة ناجحة مع يوفنتوس الايطالي.

وأضاف افضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات ورئيس الاتحاد الاوروبي السابق الذي عانى ايقافا مدويا بسبب فضائح فساد “أفكر أيضا بمشجعي سانت اتيان الذين خسروا احد ابرز المدربين في تاريخ النادي”.

وأعلن سانت اتيان الثلاثاء اطلاق اسم هيربان على مقره ومركزه تدريبه في ايترا (لوار) تكريما للاعبه ومدربه الراحل.

علق روميير على انجازات هيربان “اقنعنا بان المستحيل ليس موجودا في كرة القدم. هكذا تفوق سانت اتيان على ابرز الاندية الاوروبية في السبعينيات”.

بدأ هيربان مسيرته في خط الوسط ثم تحوّل الى الدفاع، وقد حمل الوان منتخب فرنسا في 23 مباراة دولية وشارك في كأس العالم 1966 في انكلترا.

كما درب اندية ليون (1983-1985)، النصر السعودي (1985-1986)، ستراسبورغ (1986-1987) وريد ستار (1991-1995). – (أ ف ب)