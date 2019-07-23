رحيل مؤثر للفنانة البحرينية صابرين بورشيد

أبوظبي– رحلت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 34 عاماً، بعد صراع مرير مع المرض.

كان والد صابرين بورشيد، قد أعلن في أبريل، أن حياتها في خطر وتحتاج إلى عملية عاجلة، إذ إنها تعاني 3 أورام في الرأس، بحسبما ما ذكرت تقارير إعلامية.

كانت صابرين بورشيد بدأت العمل في تلفزيون البحرين، بتقديم برنامج “صيف البحرين” 2009، ثم اتجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات، حقق متابعة كبيرة.

وبعد ذلك قررت دخول التمثيل عام 2012 من خلال مسرحية “مصباح زين”، وعقبها شاركت في بطولة عدد من المسرحيات، مثل “كوخ حارسات الغابات” و”خفيف خفيف” و”هذا الميدان يا حميدان”، التي عرضت عام 2017،.

وأدت الفنانة الراحلة أدواراً هامة في عددٍ من الأعمال الدرامية البارزة، كان أبرزها مسلسل “عشاق رغم الطلاق” في دور آمال، ومسلسل “أنا عندي نص” في دور سارة، و”محطة انتظار” في دور نسيبة و”المواجهة” في دور نوف، و”خيوط الحرير” في دور صابرين، و”أماني العمر” في دور شهد.

وقد نعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، الراحلة صابرين عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة للراحلة وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .. انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يا رب صابرين بورشيد”.

حزن على مواقع التواصل

وشكل نبأ وفاة صابرين صدمة عند متابعيها ومحبيها، فنعوها في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم” المغردون عن حزنهم الشديد لسماعهم بنبأ وفاة صابرين مشيرين إلى أنها “كسرت قلوبهم”، فقالت إحدى المغردات: “اللهم أعذنا من فواجع الاقدار ، لم نعرفها بشكل شخصي ومع ذلك انكسر قلبنا حزنا عليها.، يارب لاتفجعنا بغالي”.

كما دعا مغردون لصابرين بالرحمة والمغفرة، فقال أحدهم: “الله يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا باالله العلي العظيم اللهم بدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها وسكنها فسيح جناتك”.

من جانبهم عبر مغردون عن حبهم لصابرين، مشيرين إلى أنها فنانة متواضعة ومحبوبة من الجميع، فقالت إحداهن: “من اكثر الممثلات اللواتي احبهن.. شاهدتها مرة في مطعم باالبحرين.. هي جميلة جدا ومتواضعة”.

فيما دعا مغردون لأهل صابرين بأن ينزل عليهم الصبر والسلوان في ما أصابهم، فقال أحد المغردين: “اللهم ارحمها وصبر قلب أمها وأبيها وأختها.. وأنزل عليهم الصبر والسلوان..”. سكاي نيوز عربية