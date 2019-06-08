رحيل 7 لاعبين عن آرسنال

عمان – أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم رسميا عن لائحة اللاعبين المغادرين والذين تنتهي عقودهم مع الفريق في الثلاثين من حزيران (يونيو) الحالي.

وشكر النادي اللاعبين المغادرين وتمنى لهم مستقبلًا ناجحا.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ان اللاعبين المغادرين هم سبعة: كوهين برامال وبيتر تشيك وشارلي غيلمور وستيفان لشتشتاينر وجوليو بلغويزويلو وارون رامسي وداني ويلباك. -(وكالات)