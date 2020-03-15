رح_أقعد_بالبيت حملة “عشان تضل الأردن بخير”

غادة الشيخ

عمّان- دشن مغردون اليوم وسم #رح_اقعد_بالبيت “عشان الأردن تضلها بخير”، وبدأ الوسم يتصدر في قائمة المواضيع والهاشتاغات المتداولة على موقع تويتر.

https://twitter.com/search?q=%23%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA&src=trend_click&pt=1239184042991419392%2C1239161181287391232

وجاءت الحملة بمبادرات فردية، لمواجهة وباء فيروس كورونا الذي تحدثت الأخبار اليوم عن ارتفاع حصيلة مصابيه في الأردن إلى 6 مصابين.

ومن بين ما جاء في تغريدات الحملة ما غردت به المواطنة عالية الراغب: “لازم نساعد أنفسنا وغيرنا بالالتزام بالتوصيات اللي بإذن الله بتحد من انتشار الكورورنا #رح #رحاقعدبالبيت.

ونشرت المغردة سمية وائل: #الحجر المنزلي واجب وطني، مباردة #رح_اقعد_بالبيت حاول تنفذها حسب ظروفك وأعمالك، هلا دورنا نتعاون مع بعض عشان ما ينتشر فيروس الكورونا.

فيما غرد محمد المقدادي بأن “البقاء في البيت في الوقت الحالي مسؤولية أخلاقية إنسانية دينية، ولك للحد من انتشار الوباء، وإذا كنت مواطنا واعيا مقدرا للأوضاع الراهنة خلي شعارك #رح_اقعد_بالبيت.

وبحسب ما غردت به حلا الدعجة: قبل 15 يوما أن الحالات بإيطاليا من 270 أصبحت 17 ألف حالة! نحن أمام خيارين الانضباط والالتزام او الاستهتار.

وأضافت حلا : الرهان الآن على وعي المواطن الاردني مثال:- الهلع والتهافت لمراكز التسوق والمخابز والخروج من البيت ومسافة الأمان بين كل فرد معدومة صار وقت الالتزام واخذ الموضوع جدي حفاظًا على حياتك وحياة الآخرين #رح_اقعد_بالبيت.

وجاء في تغريدة ثائر الأغوات: هذه الأوبئة لا تكون الوقاية منها والسيطرة عليها مسؤلية الحكومة والسلطات فحسب، إنها مسؤولية مجتمع بأكمله، اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، نراهن على ثقافة ووعي المواطن الأردني للتصدي لهذا الفيروس، إن لم تفكر بنفسك فكر بغيرك #رح_اقعد_بالبيت.

وحملت تغريدة محمد الفحماوي: بهاي الفترة الحرجة لازم تكون المسؤولية ذاتية لازم كل شخص يتبع الإجراءات الوقائية حتى تمر هالمرحلة على خير.

ونشرت المغردة ديما عياش: أسبوعان فقط إما انتشار وإما انحسار، علينا واجب وطني وديني من خلال المكوث في المنزل واتباع تعليمات وزارة الصحة، حفظ الله مملكتنا الحبيبة وشعبها فوق كل أرض وتحت كل سماء #رح_اقعد_بالبيت.

فيما جاءت في تغريدة غسان حلاوة: بتمنى الخير والصحة للجميع، وإن شاء اللع بالتزام الجميع، بلدنا رح يمر من ها التحدي بخير لازم كل واحد فينا يكون مسؤول عن تصرفاته، كلنا بنأثر في شخص في هذا البلد، علينا نشر الكلام والفيديوهات التي تساعد الجميع على التصرف بطريقة سلمية وبدون إشاعات، والأفضل هو #رح_اقعد_بالبيت.

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