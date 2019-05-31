رداً على قمتي مكة.. إيران تتهم السعودية “بإثارة الخلافات” في المنطقة

طهران- اتّهمت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة السعودية بـ”إثارة الخلافات” في الشرق الأوسط خدمة لمصالح إسرائيل، وذلك بعد استضافة المملكة قمّتين خصّصتهما للتعبئة ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن السعودية “تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الاسلامية وفي المنطقة وهو ما يروم اليه الكيان الصهيوني”.

وأضاف “إننا نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيه أميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وقال موسوي إن “السعودية استغلت فرصة شهر رمضان المبارك ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية وأداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وكان العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا الخميس دول الخليج إلى العمل معاً على مواجهة أعمال إيران “الإجراميّة” في المنطقة بعد أن تعرّضت ناقلات نفط لهجمات نادرة قبالة سواحل الإمارات، وتكثّفت هجمات متمرّدي اليمن المقرّبين من إيران على السعوديّة، بينها هجوم على خط أنابيب للنفط قرب الرياض بطائرات بلا طيّار.

وجاءت تصريحات العاهل السعودي مع بدء انعقاد قمة خليجية تلتها مباشرة قمة عربية طارئة في مكة أجمعت فيها الدول الخليجية والعربية، باستثناء العراق، على دعم السعودية.

وانعقدت القمّتان بعد أن أعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون الأربعاء أنه من “شبه المؤكد” وقوف إيران وراء الهجمات التي استهدفت في 12 أيار/مايو أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة السواحل الإماراتية.

ورفضت طهران الاتهامات واصفة إياها بـ”المضحكة” متعهّدة منع بولتون وغيره من “تحقيق رغباتهم الشيطانية في المنطقة”.(أ ف ب)