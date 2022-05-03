ردا على الإجراءات غير الودية لبعض الدول.. بوتين يوقع مرسوما للمعاملات الاقتصادية

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يتعلق بالتدابير الاقتصادية الجوابية، وذلك ردا على الإجراءات غير الودية لبعض الدول.

ويحظر المرسوم الرئاسي الروسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الانتقامية، كما يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.

وبموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.

ويُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية.

كما يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية. (RT)