ردع زائد وتمييز وعنصرية ضد الإثيوبيين

يديعوت آحرونوت

من يرون دروكمان وآخرين

على مدى السنين، يعاني أبناء الطائفة الإثيوبية معاملة قاسية وتمييزية من جانب الشرطة. ويتناول تقرير مراقب الدولة سنوات 2015-2020 ويقضي بأن المشكلة ما تزال قائمة: عدد ملفات التحقيق ضد القاصرين من أبناء الطائفة أعلى بـ3.8 ضعف من معدلها بين عموم السكان، ويكاد يكون ضعف العدد بين الراشدين.

قصة ضابط برتبة رائد تدل على الضائقة: “عدت من القاعدة، نزعت قميصي العسكري، ارتديت قميصا بكم قصير ونزلت لألقي القمامة”. في ذلك الوقت مرت في المكان سيارة دورية شرطة وتوقفت الى جانبه. “ماذا تفعل هنا؟” سأل الشرطي، والضابط أجاب: “أنا أسكن هنا”. طُلب منه أن يعرض هويته. شرح أنه عاد لتوه من القاعدة وأن الهوية في البيت. وعندما اقترح أن يأتي بها أجيب بالنفي.

وبينما يقف تحت المطر الشديد فحص الشرطي في حاسوب السيارة معطياته. ويقول الضابط باستياء: “هكذا تتعامل الشرطة مع كل أبناء الطائفة”. وبالفعل، يقضي التقرير بأن أبناء الطائفة يعانون التصنيف من جانب الشرطة وأنه ليس لهم ثقة بها. وتعاظم الإحساس بعد الحادثة التي قتل فيها بالنار الفتى سولمون تاكا على يد ضابط شرطة وحادثة مشابهة قتل فيها يهودا بياتجه في باتيام. وجد التقرير عللا في كل ما يتعلق بسلوك الشرطة تجاه أبناء الطائفة: بدء بمرحلة الاعتقال وحتى التقدم بلائحة اتهام. الملفات التي فتحت ضد القاصرين تمس بفرصهم للانخراط في الجيش وبعد ذلك في المجتمع. وأحيانا لا يكونوا يعرفون حتى عن فتح ملف ضدهم. وإذا ما عرفوا فإنهم لا يطلعون على ما حصل من تطورات عليه.

قصور آخر: مخطط العفو لشطب السجل الجنائي عن القاصرين والشبان لم يطبق بكامله.

يقضي التقرير بأنه رغم الأعمال المختلفة التي اتخذتها الشرطة ومؤسسات الدولة في محاولة لتحسين الوضع، إلا أن النتائج ليست واضحة على الأرض بقدر كاف وما يزال انعدام المساواة على حاله. ونتيجة هذا السلوك هي أن 13 % من أبناء الطائفة فقط يعطون ثقة للشرطة. وفي ساحة دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة، تبين أن معدل الشكاوى التي تقدم بها سليلو إثيوبيا أعلى بأكثر من ضعفين من المعدل بين السكان. معظمها لا تفحص وتغلق. معظم الشكاوى هي عن العنف والمعاملة العنصرية بسبب لون جلدتهم. ويدعو التقرير محافل إنفاذ القانون الى العمل على القضاء على ظواهر العنصرية، الردع الزائد والتصنيف كي يشعر سليلو إثيوبيا بأنهم متساوون بين متساوين. وجاء من شرطة إسرائيل أن “أفراد الشرطة يعملون على أن يخدموا بأمانة كل مواطني إسرائيل دون صلة بالأصل، الدين أو لون الجلدة. في السنوات الأخيرة اعترفت الشرطة بالفجوات حيال الطائفة وجرت جملة متنوعة من الأعمال. معالجة الجريمة تتم دون تحيز ودون صلة بأصل المشبوه”.