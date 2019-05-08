رديات ضريبية قيمتها 37 مليون دينار لـــ 26 ألف مكلف

عمان- الغد- قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنها انتهت من إنجاز وتجهيز 26 ألفا من معاملات الرديات المقدمة للدائرة، وتبلغ قيمتها من رديات مبيعات ورديات ضريبة الدخل للشركات والأفراد والموظفين والمستخدمين، حوالي 37 مليون دينار منذ بداية العام الحالي.

وأكدت الدائرة، على لسان مساعد المدير العام، موسى الطراونة، أنها ستعمل على استكمال صرف الرديات المتبقية خلال الأيام المقبلة أولا بأول.

وقال: إن إجراءات صرف الرديات للمكلفين بعد انتهاء إجراءات تدقيقها من الدائرة، سيتم إرسالها للبنوك لتدقيق أرقام الحسابات البنكية (أي بان) التي زودوا بها الدائرة، ومطابقتها مع أسماء مستحقيها وبعد ذلك يتم إيداعها في حساباتهم البنكية.