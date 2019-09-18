عمان-الغد- ردت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، الطعن الذي قدمته عدد من شركات التأمين بنظام الصندوق التعاوني للأطباء.

وقال نقيب الأطباء د. علي العبوس، أن قرار المحكمة يعد انتصارا للنقابة والأطباء والصندوق الذي يهدف إلى تنظيم علاقة الأطباء بشركات التأمين.

وكانت الحكومة قد أقرت العام الماضي نظام الصندوق، وبناء عليه تم انتخاب لجنة إدارة للصندوق.

وتقوم فكرة الصندوق على أن يقوم بتحصيل المبالغ المترتبة للأطباء على شركات التأمين مقابل نسبة من تلك المبالغ والتي ستذهب لصالح صندوق تقاعد الأطباء.