رد من عضو في اللجنة الوطنية للأوبئة

جريدة الغد الغراء،

عملا بحرية الرأي والاستماع للرأي الاخر. أرجو منكم اتاحة مجال الرد على مقال معالي الدكتور محمد المومني المعنون ب” السياحة الداخلية” بتاريخ ٢-٦-٢٠٢٠، والذي جاء فيه أن اللجنة الوطنية للأوبئة أصبحت تسيطر بقراراتها على كل أنشطة الدولة واستدل على ذلك بالوضع الصعب الذي يعيشه اخواننا العاملين في قطاع السياحة والذي نقر و كما تشير معظم الدراسات المتخصصة أنه أول قطاع تأثر سلبا بجائحة كورونا ، كما هو اخر قطاع سيتعافى منها.

و بخصوص العاملين في القطاع السياحي ، فلا أعلم من يتحمل مسؤولية وضع شرط عدم امتلاك وسيلة نقل ليستفيد من المساعدة التي تدفع لعمال المياومة فأخرج هذا الشرط العاملين في قطاع السياحة (وادي رم على سبيل المثال) من المعادلة و الذين يستخدمون سياراتهم كمصدر للدخل و ذلك لنقل السياح ، فهل اللجنة الوطنية تتحمل مسؤولية ذلك؟!.و على ذات الصعيد و بالعودة الى فترة ما قبل كورونا ….وكل ما رأيناه من حملات تنشيط السياحة والترويج لاردننا الحبيب في استجابة محمودة من الحكومات المتعاقبة لانقاذ قطاع حيوي مثل قطاع السياحة ومحاولة تجاوز كل ارهاصاته. فلمصلحة من تم تناسي هذا الوضع والتركيز على فترة لا تتجاوز الثلاث أشهر هي عمر أزمة وباء كورونا؟! و هل كان قطاع السياحة في افضل حالاته؟! ام أنه كان يعاني من أوضاع إقتصادية صعبة ابان توليكم منصبكم في أكثر من حكومة سابقة؟ ام ان معاليكم لم يلحظ صعوبات قطاع السياحة إلا بعد خروجه من التشكيلة الحكومية؟؟.

و هل من المعقول ألا يكون وزير الاعلام الأسبق والمعروف عنه سعة اطلاعه ، لم يتناهى الى علمه أنه وفي منتصف شهر أبريل الفائت تم نشر محضر اجتماع اللجنة الوطنية على كل وسائل الاعلام وكان المحضر يتحدث عن التشغيل الجزئي لأكثر من أربعة عشر قطاعا اقتصاديا مثل المصانع ، والمستلزمات الطبية والملابس والمهن المساندة وغيرها الكثير و هذا دليل على خشية اللجنة الوطنية للاوبئة على حرصها على استدامة الأنشطة الإقتصادية مع مراعاة شروط السلامة العامة.

ومايزيد اللبس والغموض هو وقوع اللجنة الوطنية للأوبئة فريسة لبيروقراطية الجهاز الحكومي والتجاذبات مابين قطاعاته بالرغم من أن النشاط والفاعلية عند الاستجابة لجهود مكافحة الوباء كانت محط تقدير جلالة الملك المفدى و ولي العهد الذي ثمنوا الجهود التي تقوم بها فرق الاستقصاء الوبائية و الكوادر الصحية معتبرين اياهم خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا، فلماذا جلد هذه الجهود و في هذه الفترة؟!

إن اللجنة الوطنية للأوبئة لجنة فنية استشارية بحتة بالمقام الأول، لا يتأثر رأيها بموقعها فلا هي معنية بالمزاوادات الصائرة بين الأطراف المختلفة داخل مقاعد الحكومة أو خارجها ، ولا يجب ان تكون مهتمة كثيرا بدرجة الرضا الحكومي عن قراراتها.

فالعامل في الميدان لا يملك ترف مراقبة المشهد بأكمله كما هو حال “المراقب” ، ولا وقت لديه ليهدره على مراقبة القطاعات الأخرى في هذا الظرف الاستثنائي ، كما لا يملك ايضا الجهد ليضيعه في الدخول بسجالات لا طائل منها مع أفراد لم يدلوا بدلوهم الا في الوقت الضائع في الأزمة.

تمنيت أن اسمع جزأ من التباكي حرصا على سلامة فرق الاستقصاء الوبائي و الكوادر الصحية عندما كنا بالميدان نخاطر بأنفسنا حينما تشرفت بأن اكون أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمكافحة الوباء في اربد علاوة على عضويتي للجنة الوطنية للاوبئة.

كنت و مازلت أكن الاحترام لمعالي الوزير وأتمنى عليه لو وجه انتقاداته او توجيهاته لمن يملك القرار بحق ( الحكومة أو خلية الأزمة ) ، بالرغم من ان الأمر المؤكد أنهما لم يدخران جهدا في محاولة توخي الدقة والصواب عند اتخاذ القرار واضعين اولى الأولويات نصب أعينهم حياة المواطن وصحته ووضعه المعيشي.

في الوقت الذي قاس فيه الوزير الاسبق المحترم أوضاع الاردن بالبلدان الأخرى، أسقط من مقارنته تلك ؛ تكريم الدول لكوادرها الصحية التي نجحت في احتواء و منع تفشي الوباء لا بل أصبحنا- نحن أعضاء اللجنة الوطنية للاوبئة- مطالبين بتبرئة أنفسنا من اتهامات تتعلق بالتغول أو التراخي أو التهاون في قراراتنا.

ولكم منا كل الاحترام ….

الدكتور مهند النسور

عضو اللجنة الوطنية للأوبئة