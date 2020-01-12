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رزوق: اتفاقية لـ “التكنولوجيا” تخسرها 1000 دونم من أراضيها

منذ 3 ساعات
جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة اليوم (تصوير ساهر قدارة)

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محمود الطراونة

عمان – قال النائب وائل رزوق إنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وقعت اتفاقية أدت إلى خسائر فادحة لها حيث وقعت اتفاقية مع شركة وهمية مسجلة مع إحدى الجزر في المحيط الهادئ.

وبيّن في الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن اتفاقية جامعة العلوم والتكنولوجيا مع شركة “السايبر سيتي” أدت إلى خسارة الجامعة لـ 1000 دونم من أراضيها.

وقال النائب، إن ما دخل موازنة الجامعة كان نصف ثمن المنشآت التي كانت قائمة على تلك الأراضي، مشيراً إلى أن الاتفاقية لم تحقق أياً من أهدافها.

وأشار النائب، إلى أنّه لم يتمّ اتخاذ أي إجراء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخسارة، بالرغم من تشكيل لجنة حكومية من قبل وزير التعليم العالي الأسبق عادل الطويسي للتحقيق في بنودها.

وقال النائب، إن حكومة الرزاز تجرأت على تغيير مفهوم الرفع، في إشارة إلى رفع الرواتب، مستعرضاً عدداً من المطالب بينها إلغاء بند فرق أسعار المحروقات.

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