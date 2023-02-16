رسائل نارية للجيش الروسي.. و”فاغنر” تحدد موعد سقوط باخموت

عواصم – توقع قائد مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية السيطرة على باخموت، مركز المعارك الجارية في شرق أوكرانيا، في الشهر المقبل، ناسبا البطء في تقدم القوات الروسية إلى “البيروقراطية العسكرية الرهيبة”.

وقال يفغيني بريغوجين، في مقاطع فيديو نشرت ليل أول من أمس على تلغرام أنه “من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات”، منددا بـ”البيروقراطية العسكرية الروسية الرهيبة” لفشلها في السيطرة على المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك قبل نهاية العام 2022.

ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

وأشاد بريغوجين، الشهر بفاعلية قواته في أوكرانيا، مشددا على “استقلالها” وخضوعها لـ”انضباط شرس”.

وأكد بريغوجين إن عناصره متمرسون في القتال و”يحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة” لأنّهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.

أعلن مسؤولون أوكرانيون، أول من أمس أن روسيا قصفت أوكرانيا مجددا بوابل من الصواريخ، بلغ عددها 36 صاروخا من طراز كروز وغيرها، وأنه جرى إسقاط ما لا يقل عن 16 صاروخا منها.

وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني إن أهدافا تعرضت للقصف في شمال وغرب وجنوب البلاد.

ولقيت امرأة (79 عاما) حتفها وأصيب 7 آخرون على الأقل عندما سقطت صواريخ على مدينة بافلوهراد الشرقية، وفق حاكم الاقليم، سيرهي ليساك.

كما ذكر ماكسيم كوزيتسكي، وهو حاكم إقليم آخر في غرب أوكرانيا، أن حريقا اندلع في منشأة بنية تحتية “بالغة الأهمية” في مقاطعة لفيف، ولم يعرض تفاصيل على الفور.

إلى دلك أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت عددا من “المناطيد” التي أرسلتها روسيا لاختبار أنظمة دفاعها الجوي في كييف.

وأفادت الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية بأنه “وفق المعلومات الأولية، تمّ رصد نصف دزينة من الأجسام الجوية في المجال الجوي لكييف. إنها عبارة عن مناطيد تتحرك تحت تأثير الرياح”.

وأضافت: “من الممكن أن تكون هذه الأجسام تحمل أنظمة عاكسة وبعض معدات التجسس”، مؤكدة أن “معظم” المناطيد أُسقطت.

وتسبب وجود هذه الأجسام الطائرة في انطلاق صافرات الإنذار من هجوم جوي في العاصمة الأوكرانية، الأمر الذي عادة ما يحدث عند اقتراب الصواريخ.

وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية لكييف، أن السلطات ستقوم بجمع حطام هذه الأجسام الطائرة لتحليلها للاشتباه بأن روسيا أرسلتها لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتحديد مواقعها.

وفي وقت سابق، قدّر سلاح الجو الأوكراني بأن الروس كانوا يحاولون دفع القوات الأوكرانية إلى “إهدار مواردها، بما في ذلك صواريخ المضادات الجوية، على هذه الأجسام التي لا تكلّف شيئا تقريبا”.

قال متحدث باسم القوات الجوية إنه “عبارة عن منطاد عادي مملوء بالغاز وفيه عاكس ورادار متّصلان بخيط”.

وبيّن المتحدث “لكنه لا يزال هدفا جويا وأنظمة الدفاع الجوي مجبرة على الرد”، فيما لم تعلّق موسكو على هذه التصريحات.

حرب المناطيد

ومنذ بدء الحرب قبل عام تقريبا، أفادت السلطات الأوكرانية مرارا عن انحراف مناطيد روسية إلى مجالها الجوي.

وأغلقت مولدوفا المجاورة الثلاثاء الماضي مجالها الجوي مؤقتا بسبب وجود “جسم طائر يشبه منطاد الطقس”، وسط توترات متصاعدة مع موسكو.

وتستحوذ المناطيد المستخدمة لأهداف تجسسية، على اهتمام خاص منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في بداية الشهر الحالي أنها أسقطت منطادا صينيا مزوّدا بمعدات مراقبة، غير أن بكين تنفي الاتهامات بالتجسس.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وقوف تل أبيب إلى جانب أوكرانيا في أوقاتها الصعبة، وذلك عقب وصوله العاصمة كييف؛ في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب.

وأعلن كوهين -الذي تمت دعوته إلى كييف من قبل نظيره الأوكراني دميترو كوليبا- أن حكومته ستعيد فتح السفارة الإسرائيلية في كييف.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر أن يحضر كوهين إعادة فتح السفارة في كييف التي عادت إلى نشاطها الكامل.

وكانت إسرائيل دانت الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن مساعداتها لكييف اقتصرت على المعونات الإنسانية ومعدات الحماية.

وحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي كوهين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع “حرصت كييف على تأكيد أنه مشروط بالحصول على تنازلات معينة من إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني كبير -لم تكشف عن هويته- أن الاجتماع مع زيلينسكي لن يتم إذا جاء كوهين إلى أوكرانيا “خالي الوفاض”؛ أي من دون الموافقة على الأقل على بعض الطلبات التي قدمتها أوكرانيا إلى إسرائيل.

وتشمل هذه الطلبات حسب الصحيفة مساعدات اقتصادية في هيئة قرض بقيمة نصف مليار دولار، وتقديم دعم عسكري.

كما اشترطت كييف أن تدعم إسرائيل التصويت المقبل في الأمم المتحدة على مبادرة زيلينسكي للسلام التي تتضمن المطالبة بانسحاب روسي كامل من “جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة” منذ عام 2014.

وسبق أن تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مراجعة السياسة الإسرائيلية بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه لم يتعهد بتقديم أي أسلحة لكييف.-(وكالات)