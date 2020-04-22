رسالة شكر وتقدير من اللجنة الإجتماعية لوزارة الإقتصاد الرقمي للأجهزة الأمنية

عمان- الغد- عبّرت اللجنة الاجتماعية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن شكرها وتقديرها عبر رسالة نشرتها من خلال صفحتها على الفيسبوك للأجهزة الأمنية لما يقومون به دوماً بحماية الوطن والحفاظ على أمنه ودورهم المشكور في ظل أزمة فيروس كورونا ، وقامت بتوزيع الحلوى على الدوريات الخارجية كنوع من الشكر على عطائهم ووقفتهم وسهرهم

نص الشكر

درعنا وأماننا الحاني .. العين الساهرة.. بوجودكم بيننا وحولنا ننام قريري الأعين ومطمئني النفس… شكرا

لن نكافئكم ولو اجتهدنا،، فاقبلو دعائنا للباري أن يحفظكم ويجزيكم عنا خير الجزاء

تلتفون حول وطننا كما أوراق الورود،، وتزينون عيوننا كالكحل.. دمتم عبقاً وسياجاً لوطننا ليبقى حراً منيعاً

نلهج بالدعاء في أيام فضيلة يا عين الوطن التي لا تنام،، أن يحرس بلدنا ويديمكم ذخرا نفتخر فيه.