رسالة مؤثرة من شقيق “صقر الفرات”: الأردنيون يستذكرون معاذ

إسلام البدارنة
عمان – لم ينس الأردنيون الذكرى الخامسة لأسر الشهيد النقيب الطيار معاذ الكساسبة وسقوط طائرته بتاريخ 24 كانون الاول 2014 على يد “داعش” الارهابي.
ومع قرب حلول ذكرى استشهاده، التي تصادف في الثالث من الشهر المقبل، وكان أُعلن عنها رسميا بعد شهر من ذلك التاريخ، استذكره شقيقه جواد برسالة حملت عنوان “صقر الفرات”، نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستذكرا فيها آخر اتصال مع شقيقه الشهيد.
استشهاد معاذ كان أكبر حدث عاشته البلاد خلال ذلك العام، والذي شغل الأردنيين وشغل الرأي العام العالمي منذ سقوط الطيار الكساسبة أسيراً بيد التنظيم بعد إسقاط طائرته الحربية خلال مشاركته بغارة على معاقل التنظيم في منطقة الرقة السورية.
وخرج في يوم 3 شباط 2015 الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة آنذاك العقيد ممدوح العامري على شاشة التلفزيون الأردني ليعلن نبأ استشهاد الكساسبة قبل شهر من تاريخ الإعلان.
وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين هذه الذكرى الأليمة على قلوب الأردنيين جميعاً.
وبتغريدة كتبها الناشط “الضاري” على موقع تويتر، مستذكراً الشهيد بهذه الكلمات:
وبكلمات موجعة، غردت “ابتسام المناصير” بهذه الكلمات:
ووصفت المغردة”علا” الشهيد “نسراً في السماء” في تغريدة لها:
بعضهم علقوا بالكلمات، ومنهم علقوا بالصور، ومنهم من علقوا مستذكرين استشهاده بمقطع فيديو ما قبل سقوط طائرته:
وبالأسف على فقدان الشهيد، غردت “Amal” على موقع تويتر بهذه الجمل: