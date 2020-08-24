عمان – الغد- نال الباحث حسين أبو حجيلة درجة الماجستير عن بحثه (الأنا والآخر في “رواية سيدات الحواس الخمس” للروائي جلال برجس). وقد عقدت المناقشة عند ظهيرة الأربعاء 19-8-2020 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت، وتشكلت اللجنة من الدكتورة منتهى طه الحراحشة أستاذة الأدب والنقد الحديث والمعاصر في جامعة آل البيت (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتورة جودي بطاينة أستاذة الأدب والنقد الحديث في جامعة جرش (مناقشًا خارجيًا)، والدكتورة مها عبد القادر مبيضين أستاذة النقد الأدبي في جامعة آل البيت (مناقشا داخليا).

وتمت مناقشة الرسالة بحضور الشاعر والروائي جلال برجس الذي تناولت الدراسة روايته الصادرة العام (2017) بالدرس والتحليل.

وقال الباحث، في مستهل رسالته التي أوصت اللجنة بنشرها، إن جلال برجس يقيم في هذه الرواية علاقة خفية بين الواقع والأيدولوجيا، ويُعيد إنتاج مفهوم الطبقية، وهيمنة رأس المال والفساد على الإعلام والاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن سعيه الحثيث إلى إعادة وعي الإنسان بعذرية المكان، وصراعه مع طبقة رأس المال التي تسعى جاهدة إلى تشويه الفعل الحضاري، وتغريب صورة المدينة، وتقديمها وفق نموذج مغاير للمنظومة القيمية والاجتماعية التي تشكل وعي الإنسان العربي.

ويذكر أن رواية “سيدات الحواس” قد صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر العام 2019 ووصلت القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019، وحظيت بالعديد من الدراسات النقدية منها رسالة ماجستير من جامعة فيلادفيا عن مجمل أعمال الروائي جلال برجس أعدها الطالب وائل الزغايبة بعنوان “جماليات المكان في تجربة جلال برجس الروائية”.