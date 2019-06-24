رسالة ماجستير في استخدام الجامعيين لتطبيق “واتس آب” للحصول على الأخبار

عمان- نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص الإعلام بكلية الإعلام بعنوان “استخدامات الشباب الجامعي لتطبيق واتس آب في الحصول على الأخبار المحلية والمعلومات والإشباعات المتحققة”، للباحث بشار محمد عمرو.

وهدفت الدراسة إلى معرفة استخدامات الشباب الجامعي لتطبيق “واتس آب” في الحصول على الأخبار المحلية والمعلومات والإشباعات المتحققة.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في دراسته، وتم تطبيق العينة الطبقية العمدية، كما تألف مجتمع الدراسة من طلبة جامعة الشرق الأوسط، بلغت 351 مفردة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي: أكثر متابعة في رسائل واتس آب من قبل الطلبة هي الرسائل النصية بمتوسط حسابي بلغ (2.54) تبعتها الصور (2.47) وتبعتها الصوتية (2.28)، وأعلى ما يتابعه الطلبة في مصادر رسائل “واتس آب” هي التعليقات ويليها اشتراكات الخدمات الإخبارية، وأن الرسائل الاجتماعية في تطبيق “واتس آب” هي أعلى ما يتابعه الطلبة ثم الثقافية يليها ثم الدينية ثم الرياضية والفنية والقانونية والاقتصادية والسياسية.