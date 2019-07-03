رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط حول نمط القيادية



عمان – نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير في تخصص الإدارة والقيادة التربوية بكلية العلوم التربوية بعنوان “، نمط القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة (عمان) وعلاقته بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المديرين للباحثة أسمهان رفيق أبو شريخ. وهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة(عمان) وأدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المديرين.

واستخدمت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، واستخدمت الاستبانة لجمع المعلومات، وهي مكونة من محورين، الأول أداة القيادة الخادمة إذ تكونت من(35) فقرة، والمحور الثاني أداة الأداء الوظيفي وتكونت من(37) فقرة، وتم التأكد من صدقهما وثباتهما. وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة القيادة الخادمة ودرجة ممارسة الأداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة عمان مرتفعة ، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة الخادمة تُعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، ولمتغير سنوات الخدمة لصالح المساعدين ذوي الخدمة الأكثر من 10 سنوات، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة الخادمة تُعزى لمتغير المؤهل العلمي وإلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة مستوى الأداء الوظيفي تُعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة مستوى الأداء الوظيفي تُعزى لمتغير المؤهل العلمي، وسنوات الخدمة.

وأوصت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم القيادة الخادمة والتشجيع على تبنيها وزيادة ممارستها بسبب الحاجة لها وتأثيرها على تحقيق فاعلية المؤسسات التربوية المختلفة، وتشجيع المديرين على تجريب أساليب جديدة في تفعيل مجالات القيادة الخادمة ضمن فرق عمل منظمة تنسجم مع الخطة التطويرية في مدارسهم لوجود أثر إيجابي لها على الأداء الوظيفي.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد أبو كريم رئيسا ، والأستاذ الدكتور رياض ستراك مشرفا ، ومن جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور محمد ابراهيم القداح عضوا خارجيا.